Ismét apadni kezdett a Duna: máris kérik a vízfogyasztás mérséklését

A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát, és kerüljék a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfogyasztást. Különösen súlyos a helyzet Dunabogdányban, ahol a fogyasztás már megközelíti a rendelkezésre álló víztermelési kapacitás 100 százalékát, így egy további fogyasztásnövekedés vagy műszaki probléma már a folyamatos ivóvízellátást is veszélyeztetheti.

Facebook-posztban jelezte a Fővárosi Vízművek, hogy a Duna vízállásának jelenlegi előrejelzése komoly figyelmet és felelős vízhasználatot követel mindenkitől. Ahogy írták, a következő időszakban várható átmeneti, néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti.

A tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt a víztermelés számára. Bár a Fővárosi Vízművek mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, a rendelkezésre álló vízkészletekkel hosszabb távon is felelősen kell gazdálkodniuk a felhasználóknak. Hangsúlyozták, hogy az egyre nehezebb körülmények között a víz kitermelése ráadásul egyre nagyobb műszaki és energetikai ráfordítást igényel.

Ezért valamennyi fogyasztónkat arra kérjük, hogy mérsékelje a vezetékes ivóvíz felhasználását. Most különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. - írták.

A poszt szerint Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. A település vízfogyasztása folyamatosan tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezésre álló termelési kapacitás 100 százalékát. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek: további fogyasztásnövekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást.

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Ahogy a vízmű írja, "ez már nem az az időszak, amikor korlátlanul használhatjuk az ivóvizet minden célra. Minden el nem használt köbméter növeli a rendszer mozgásterét, és hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek a tartósan alacsony dunai vízállás idején is elegendőek legyenek."