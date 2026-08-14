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Gazdaság

Rendkívüli fordulat a devizapiacon: nagyot változott a forint árfolyama péntek reggelre

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 08:41

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

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Az eurót reggel 7.45 órakor 363,34 forinton jegyezték az előző esti 363,35 forint után. A svájci frank jegyzése 387,62 forintról 386,99 forintra gyengült, a dolláré pedig 315,13 forintról 314,82 forintra csökkent.

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Az euró 1,1541 dollárt ért reggel az előző esti 1,1530 dollár után.
Címlapkép: Getty Images
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