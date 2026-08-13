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Gazdaság

Még mindig nem talál magára ez a fontos szegmens: sosem jön már helyre itthon?

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 09:02

2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja friss adatközlésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 5,5%-kal kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt. Az építőipar termelői árai 5,3%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában.

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2026 júniusában az előző év azonos hónapjához képest a két építményfőcsoport termelése ellentétesen változott: az épületeké 5,5%-kal csökkent, az egyéb építményeké 5,6%-kal nőtt.

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Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal visszaesett, az egyéb építmények építése 28,3%-kal bővült. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 0,6%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének növekedését az út, vasút építése alágazat 49,6%-os bővülése okozta, 33 százalékponttal hozzájárulva az ágazat teljesítményének emelkedéséhez.

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A megkötött új szerződések volumene 41,9, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 16,8, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 58,6%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 0,4%-kal kisebb volt a 2025. júniusinál, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 1,5%-kal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké 0,1%-kal nőtt.

2026 első hat hónapjában az építőipari termelés volumene 0,7%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az építőipar ágazatain belül 2026 II. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (5,8%-kal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,1, az épületek építése vonatkozásában 4,5% volt a drágulás mértéke 2025 II. negyedévéhez mérten. Az építőipar termelői árai átlagosan 1,9%-kal haladták meg a 2026. I. negyedévi értékeket.
Címlapkép: Getty Images
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