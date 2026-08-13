Vegyes reggel a forintnál: mutatjuk a friss árfolyamokat

Az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott a forint, a dollár viszont drágult a forinthoz mérve.

Vegyesen indította a csütörtöki napot a forint a nemzetközi devizapiacon. Míg az euróval és a svájci frankkal szemben erősödött, a dollárhoz képest gyengült a magyar fizetőeszköz az előző esti szintekhez viszonyítva.

Reggel az euró árfolyama 364,27 forinton állt, ami minimális elmozdulást jelent a szerda esti 364,31 forintos jegyzéshez képest. A svájci frank esetében némileg határozottabb volt a mozgás, az árfolyam 388,98 forintról 388,32 forintra csökkent. Ezzel szemben az amerikai dollár drágult, a tegnap esti 315,70 forint után csütörtök reggel már 316,06 forinton jegyezték a kurzust.

Eközben az euró is veszített az értékéből a dollárral szemben, a közös európai valuta árfolyama az esti 1,1539 dollárról 1,1525 dollárra süllyedt.