Dugi Otoknál nyaralókat és lakóházakat is veszélyeztetnek a lángok, a bajokat pedig tetézi, hogy a környék nehezen megközelíthető.
Tönkreteheti az egész nyaralást ez a betegség: rengeteg magyar szenved tőle, pedig elkerülhető
A nyári utazásokkal járó megváltozott rutin gyakran felerősíti az aranyeres panaszokat, amelyek kezelését sokan a szégyenérzet miatt halogatják. Bár a megfelelő életmód sokat segít, a fellángoló tünetek enyhítésére a helyi készítmények mellett ma már kényelmes, szájon át szedhető gyógyszerek is elérhetők, ám a tartós vagy vérzéssel járó problémák mindenképpen orvosi kivizsgálást igényelnek.
Nyaralás során jellemzően többet ülünk, akár autóban, akár repülőgépen, megváltoznak az étkezési és folyadékfogyasztási szokásaink, valamint kevesebbet mozgunk. Ez könnyen székrekedéshez és erőlködéshez vezethet, ami jelentősen növeli az aranyeres tünetek kialakulásának vagy súlyosbodásának kockázatát. A hétköznapi szokások szintén sokat nyomnak a latban, egy 2025-ös amerikai kutatás például rámutatott arra, hogy az okostelefon-használat miatti hosszas vécén üldögélés is egyértelműen összefügg a panaszok gyakoribb előfordulásával.
Az aranyér lényegében a végbéltáji erek tágulata és duzzanata. Sokan az intim probléma miatti szégyenérzetből túl sokáig halogatják a segítségkérést, és csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor a fájdalom már a mindennapokat is megkeseríti. Lényeges azonban, hogy a végbéltáji kellemetlenséget vagy vérzést más betegségek is okozhatják. A tartós, romló vagy véres széklettel járó panaszokat tilos pusztán otthoni módszerekkel hosszú ideig elfedni, ilyenkor elengedhetetlen a szakorvosi kivizsgálás.
Amikor a tünetek felerősödnek, a hagyományos krémek és kúpok mellett szájon át szedhető, vény nélkül kapható gyógyszeres megoldások is rendelkezésre állnak. Ezek kifejezetten előnyösek lehetnek egy utazás vagy nyaralás alatt, hiszen alkalmazásuk diszkrét, és egyszerűen beilleszthető a napi rutinba. Ilyen alternatíva például a diozmin hatóanyagú Dimotec 1000 mg filmtabletta, amely védi a vénákat, stabilizálja a hajszálereket, és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően mérsékli a duzzanatot.
Fontos ugyanakkor szem előtt tartani, hogy a szájon át szedhető tüneti gyógyszerek aranyér esetén csak rövid távon alkalmazhatók, és nem helyettesítik a szükséges célzott kezeléseket. Amennyiben a rövid távú terápia hatására sem enyhülnek a panaszok, a helyzetet mindenképpen orvossal kell felülvizsgáltatni. A gyógymódok mellett a megelőzés és az állapotjavítás alapja továbbra is a tudatos életmód, vagyis a bőséges folyadék- és rostbevitel, az erőlködés kerülése, a rendszeres mozgás, valamint a hosszas, megszakítás nélküli ülés mellőzése.
A parlagfűszezon már elkezdődött Magyarországon, a pollenkoncentráció pedig több helyen elérte a tüneteket okozó szintet.
Lehullt a lepel az időszakos böjtről: nagy tévhitben él, aki ettől a népszerű diétától várja a csodát
Évek óta divatos fogyókúrás módszer az időszakos böjt, de egy nagy áttekintés szerint nem feltétlenül hoz jobb eredményt, mint a hagyományos kalóriacsökkentés.
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
Miközben rekordot döntött a nyilvántartott orvosok száma Magyarországon, a ténylegesen dolgozó orvosok és a betöltött orvosi állások száma is jelentősen visszaesett 2025-ben.
Emiatt ébredsz hulla fáradtan még 8 óra alvás után is: ezeket a súlyos hibákat rengeteg magyar elköveti
Hiába alszol eleget, mégis folyamatosan kimerültnek érzed magad? A tartós fáradtság hátterében nemcsak a stressz vagy az alváshiány állhat. Összeszedtük a legfontosabb lehetséges okokat.
Életbevágó adatokat titkoltak el eddig a magyarok elől: a szálak a kórházakba vezetnek, ez még csak a kezdet
Szeptember elejétől bárki számára hozzáférhetővé válnak a kórházi fertőzések legfrissebb adatai.
Világszerte 178 millió új csonttörés történt 2019-ben, a leggyakoribb sérülések pedig az alsó végtagokat és az alkart érintették.
Évi 640 ezer forintot is bukhatnak a magyar nők emiatt a betegség miatt: rengetegen szenvednek tőle némán
A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők.
Almásfüzitő térségében, a lefedett vörösiszap-tározó alatti Duna-szakaszon rendeltek el vizsgálatot.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hetekben, pedig lenne rá megoldás - teljesen ingyenes
A pollenek elleni védekezést már a bejárati ajtónál érdemes elkezdeni.
Kezdődik a Sziget Fesztivál, és vele együtt ismét előtérbe kerülnek azok a hirdetések is, amelyek egyszerű megoldást ígérnek egy átbulizott éjszaka negatív következményeire.
Átlépte a kétezret az ebolajárvány halálos áldozatainak száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Az állapot kialakulásának okairól, tüneteiről, diagnózisáról és terápiájáról dr. Réthelyi Jánost, az ADHD Ambulancia vezetőjét kérdeztük.
Eltűnt gránátot keres a rendőrség: a Dunában találták, de a bejelentés után nyoma veszett - nagyon veszélyes lehet, a lakosság segítségét kérik
Aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón.
Rémhírterjesztésért tartóztattak le 7 embert Romániában: csaknem meglincselte a mentősöket a feltüzelt tömeg
A hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy, a településre...
Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést a hatóság munkatársai.
Újabb életet követelt ez a folyóparti szabadstrand Magyarországon: erre nagyon figyeljen, aki itt fürdőzik
Ismét felhívták a figyelmet, hogy a homokos part és a lassan mélyülő víz vonzó a fürdőzők körében, a folyó azonban tartogat veszélyeket.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint a következő időszakban egyre erősödik majd a parlagfű pollenszórása.
Nem is sejtik a gyanútlan vásárlók, mi jut a szervezetükbe: elképesztő dolog derült ki az elviteles dobozokról
Az egyszer használatos műanyag ételdobozokból nagyságrendekkel több mikroműanyag kerülhet az ételekbe, mint a többször használható tárolóedényekből
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.