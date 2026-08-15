2026. augusztus 15. szombat Mária
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Óriási változások jönnek a fociban: jobb lesz hozzászokni, már most bevezetik

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 13:33

A 2026–27-es futballidény példátlan számú szabálymódosítással indul, amelyek elsődleges célja az időhúzás visszaszorítása és a játék tempójának növelése. Az új szabályokat a világbajnokságon már kipróbálták, az angol futballban pedig a teljes ligapiramist átszövik, a Premier League-től egészen az amatőr bajnokságokig - jelentette a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A változások egyik legszembetűnőbb eleme a bedobásoknál és kirúgásoknál bevezetett visszaszámlálás. Ha a játékvezetők szándékos időhúzást észlelnek, sípszóval jelzik az öt másodperces határidő kezdetét, a visszaszámlálást pedig karmozdulattal is mutatják. Ha az idő letelik, a bedobás joga a másik csapatra száll, kirúgásnál pedig szögletet ítélhetnek az ellenfél javára, amennyiben a kapus késlekedik. A hosszú bedobásokra való felkészülés ugyanakkor nem esik a szabály hatálya alá, mivel azt külön játékelemnek tekintik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cserék is szigorúbb keretek közé szorultak, hiszen a lecserélt játékosnak tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát a legközelebbi ponton. Ha ezt nem teszi meg, a csereként beálló futballista legalább egy percig nem léphet pályára, így a csapat tíz fővel kényszerül játszani. A Carabao-kupában a Middlesbrough játékosa, Will Lankshear volt az első, akit ez a szabály sújtott, amikor a gólja után, a 80. percben lassan sétált le a pályáról, miközben a szurkolóknak tapsolt, ezért a cseréje nem állhatott be azonnal.

Változott a sérültek kezelése is, így aki miatt a játékvezető megszakítja a játékot, annak mostantól egy percre le kell jönnie a pályáról – a korábbi harminc másodperc helyett –, még abban az esetben is, ha nem kér ápolást. A szabály célja, hogy megakadályozza az ellenfél lendületének szándékos megtörését. Ha a szabálytalanságot elkövető játékos sárga vagy piros lapot kap, a sérült játékosnak nem kell elhagynia a pályát.

Anglia  |  2026-2027
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
0
2.
Manchester City
0
3.
Manchester United
0
4.
Aston Villa
0
5.
Liverpool
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.08.15.

Külön intézkedés célozza a "kapus taktikai időkérés" jelenségét, amikor a kapus leül a gyepre és ápolást kér, miközben a többiek a kispadhoz futnak instrukciókért. Az új tesztszabály szerint ilyenkor az edző által kijelölt mezőnyjátékosnak egy percre el kell hagynia a pályát, vagyis a csapat létszámhátrányba kerül. Ha tíz másodpercen belül nem jelölik ki, ki jöjjön le, automatikusan a csapatkapitánynak kell elhagynia a játékteret.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tizenhatoson belüli kezezés megítélésében egységes megközelítés lép életbe. Ha a kapus vagy egy védő kirúgásból játékba hozza a labdát, a kirúgás megtörténtnek minősül, így ezt követően bármilyen kezezés büntetőt – kapus esetén közvetett szabadrúgást – von maga után. A VAR hatásköre is bővült, ugyanis mostantól felülvizsgálható a második sárga lap miatti kiállítás, amennyiben egyértelmű tévedés történt, valamint próbajelleggel a szögletek és szabadrúgások előtti támadó szabálytalanságok is, ha azok közvetlenül gólhoz, büntetőhöz vagy fegyelmi szankcióhoz vezetnek.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #szabályok #premier league #angol foci #játékvezető #kapus #VAR #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:45
16:30
16:03
15:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 14.
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán
2026. augusztus 15.
Rengeteg külföldre utazó magyar keresi ezt a dolgot: a többség nincs tisztában azzal, hogy nem is létezik
2026. augusztus 15.
Mennyibe kerül összedobni egy lecsót 2026-ban? Igazi luxussá vált a szegény magyarok filléres étele
2026. augusztus 14.
Agyad eldobod: egy megosztó betonrengeteg lett a világ egyik legszebb épülete
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 15. szombat
Mária
33. hét
Augusztus 15.
A repülők napja (A magyar légierő napja)
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Nincs még vége a FIFA-UEFA csatának: Európa buktathatja meg a nagyravágyó Infantinot?
2
1 hete
Elnök maradhat Gianni Infantino, egyelőre nem buktatták meg: mi jön most a FIFA vezetőjének?
3
1 hete
Véget ért a Vinícius-saga: végre kiderült, hogy a Realban vagy az Arsenalban látjuk-e a brazil szupersztárt
4
1 hete
Újabb Barca-Real csörte, ám ezúttal nem a pályán: a Citytől távozó Rodriért megy az öldöklő harc
5
1 hete
Agyad eldobod, mennyi pénzt vág zsebre új csapatánál Mo Salah: kijöttek a részletek, ez nem mindennapi gázsi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Charge
olyan hitelkártya angol neve, amelynél az igénybe vett teljes összeget vissza kell fizetni a periódus zárásakor a türelmi időn belül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 16:03
Rengeteg külföldre utazó magyar keresi ezt a dolgot: a többség nincs tisztában azzal, hogy nem is létezik
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 15:31
Újabb csavar az augusztus 20-i tűzijáték körül: ez meglepő látvány lesz, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2026. augusztus 15. 16:03
Nem várt számlát kaphat sok magyar: ha ez hiányzik, fizetni kell