Óriási változások jönnek a fociban: jobb lesz hozzászokni, már most bevezetik

A 2026–27-es futballidény példátlan számú szabálymódosítással indul, amelyek elsődleges célja az időhúzás visszaszorítása és a játék tempójának növelése. Az új szabályokat a világbajnokságon már kipróbálták, az angol futballban pedig a teljes ligapiramist átszövik, a Premier League-től egészen az amatőr bajnokságokig - jelentette a BBC Sport.

A változások egyik legszembetűnőbb eleme a bedobásoknál és kirúgásoknál bevezetett visszaszámlálás. Ha a játékvezetők szándékos időhúzást észlelnek, sípszóval jelzik az öt másodperces határidő kezdetét, a visszaszámlálást pedig karmozdulattal is mutatják. Ha az idő letelik, a bedobás joga a másik csapatra száll, kirúgásnál pedig szögletet ítélhetnek az ellenfél javára, amennyiben a kapus késlekedik. A hosszú bedobásokra való felkészülés ugyanakkor nem esik a szabály hatálya alá, mivel azt külön játékelemnek tekintik.

A cserék is szigorúbb keretek közé szorultak, hiszen a lecserélt játékosnak tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát a legközelebbi ponton. Ha ezt nem teszi meg, a csereként beálló futballista legalább egy percig nem léphet pályára, így a csapat tíz fővel kényszerül játszani. A Carabao-kupában a Middlesbrough játékosa, Will Lankshear volt az első, akit ez a szabály sújtott, amikor a gólja után, a 80. percben lassan sétált le a pályáról, miközben a szurkolóknak tapsolt, ezért a cseréje nem állhatott be azonnal.

Változott a sérültek kezelése is, így aki miatt a játékvezető megszakítja a játékot, annak mostantól egy percre le kell jönnie a pályáról – a korábbi harminc másodperc helyett –, még abban az esetben is, ha nem kér ápolást. A szabály célja, hogy megakadályozza az ellenfél lendületének szándékos megtörését. Ha a szabálytalanságot elkövető játékos sárga vagy piros lapot kap, a sérült játékosnak nem kell elhagynia a pályát.

Külön intézkedés célozza a "kapus taktikai időkérés" jelenségét, amikor a kapus leül a gyepre és ápolást kér, miközben a többiek a kispadhoz futnak instrukciókért. Az új tesztszabály szerint ilyenkor az edző által kijelölt mezőnyjátékosnak egy percre el kell hagynia a pályát, vagyis a csapat létszámhátrányba kerül. Ha tíz másodpercen belül nem jelölik ki, ki jöjjön le, automatikusan a csapatkapitánynak kell elhagynia a játékteret.

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A tizenhatoson belüli kezezés megítélésében egységes megközelítés lép életbe. Ha a kapus vagy egy védő kirúgásból játékba hozza a labdát, a kirúgás megtörténtnek minősül, így ezt követően bármilyen kezezés büntetőt – kapus esetén közvetett szabadrúgást – von maga után. A VAR hatásköre is bővült, ugyanis mostantól felülvizsgálható a második sárga lap miatti kiállítás, amennyiben egyértelmű tévedés történt, valamint próbajelleggel a szögletek és szabadrúgások előtti támadó szabálytalanságok is, ha azok közvetlenül gólhoz, büntetőhöz vagy fegyelmi szankcióhoz vezetnek.