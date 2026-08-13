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Cipzáras táska marihuánával. Letartóztatott férfi bilincsben a háttérben. drogdíler
Gazdaság

Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak

MTI
2026. augusztus 13. 20:13

A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.

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Tizenkilenc fős, tíz terjesztőből és kilenc fogyasztóból álló droghálózatot számoltak fel a Békés vármegyei nyomozók - erről a rendőrség számolt be. A kiterjedt ügyben a hatóság kábítószer-kereskedelem miatt vádemelést javasol, négy gyanúsított pedig már 2025 novembere óta letartóztatásban van.

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A nyomozás egy békéscsabai vállalkozóval indult, aki legális munkája mellett kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozott, az illegális üzletbe pedig két alkalmazottját is bevonta. A társaság egy mezőberényi apától és fiától szerezte be a kristályt, amelyet nemcsak árultak, hanem maguk is fogyasztottak. A hálózat akkor bővült tovább, amikor az egyik munkatárs nővére megismerkedett egy jászberényi férfivel, így a két térség között új üzleti kapcsolatok épültek ki.

A nő élettársa szintén kábítószert terjesztett, amelyet egy jászberényi ismerősétől és annak bűntársaitól szerzett be. Ez a csoport elsősorban kokainnal és tablettákkal látta el a piacot. A békéscsabai és a jászberényi terjesztők egymás között is adtak-vettek tiltott szereket, a fő összekötő kapocs pedig a nő volt közöttük.

A hatóságok lefoglalták a nő és az egyik jászberényi férfi autóját, mivel azokat a kábítószer szállítására használták. A hálózat egyik tagjának 2025. novemberi elfogásakor 90 gramm, több mint hárommillió forint értékű kokaint találtak a rendőrök. A rendőrség a nyomozást befejezte, az iratokat pedig vádemelési javaslattal továbbította a Békés Vármegyei Főügyészségnek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
6 órája
Ha 90 gramm kokain "elképesztő" mennyiség akkor mi a helyes kifejezés a Föld lakosságának évi kb 2000 tonna (2 milliárd gramm) kokain termelésére és fogyasztására?
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