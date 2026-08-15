Újabb csavar az augusztus 20-i tűzijáték körül: ez meglepő látvány lesz, itt vannak a részletek

Megújult menetrenddel készülnek a budapesti augusztus 20-i ünnepi műsorra. A legnagyobb változás, hogy a hagyományos tűzijáték ezúttal a finálé szerepét tölti be, vagyis a látványos fényfestést és a drónshow-t követi. A szervezők célja, hogy a hagyományokat és a modern, környezettudatos megoldásokat ötvözve nyújtsanak felejthetetlen élményt a fővárosba várhatóan kilátogató mintegy hétszázezer nézőnek.

Az augusztus 20-i, esti látványprogram 21 órakor kezdődik a Parlament épületének fényfestésével, amelyet a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, valamint lézer- és fényjáték egészít ki. 21 óra 20 perckor veszi kezdetét a tízperces tűzijáték a Margit híd és az Erzsébet híd között, amely a zenés műsor csúcspontjaként szolgál. A programot a Himnusz, valamint a Margit hídról és a Lánchídról aláhulló görögtűz zárja.

A tűzijáték évezredes nemzetközi múltra tekint vissza, Magyarországon pedig Mária Terézia már 1771-ben törvénybe foglalta az augusztus 20-i ünnepet. A hazai, szinte folyamatos ünnepi tűzijátékozás 1927 óta létezik, így jövőre ünnepli a százéves évfordulóját. A látványosság népszerűsége töretlen, egy tavalyi közvélemény-kutatás szerint az emberek 70 százaléka kedveli ezt a műfajt, amely egyedülálló méretével és dinamikus hanghatásaival továbbra is az államalapítás ünnepének egyik legmeghatározóbb eleme.

A kivitelezésért idén is a több évtizedes tapasztalattal rendelkező, magyar NUVU Kft. felel. A szigorú európai szabványoknak megfelelően a fellőtt elemek burkolata újrahasznosított, lebomló anyagokból – például papírból, valamint rizs- és kukoricakeményítőből – készül, míg az égéstermékek a természetben is megtalálható fém-oxidok.