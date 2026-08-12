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Gazdaság

Komoly menetelés a magyar tőzsdén: történelmi csúcsra lőtt ki a BUX és a hazai gigacég is

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 17:55

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.

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A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvényeket a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett jegyezték. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, a budapesti tőzsde átlagos forgalom mellett, nyugodt kereskedésben a nyugat-európai tőzsdékhez képest felülteljesítő volt. A Mol részvényeire vonatkozó 12 havi célárát a Citi 3900 forintról 5300 forintra emelte, a Magyar Telekom célárát pedig az MBH emelte 2850 forintra.

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  • A Mol 36 forinttal, 0,74 százalékkal 4880 forintra erősödött, 4,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,35 százalékkal 46 290 forintra nőtt, forgalmuk 8,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2626 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,08 százalékkal 13 030 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9701,20 ponton zárt szerdán, ez 4,32 pontos, 0,04 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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