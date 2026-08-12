Komoly menetelés a magyar tőzsdén: történelmi csúcsra lőtt ki a BUX és a hazai gigacég is

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvényeket a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett jegyezték. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, a budapesti tőzsde átlagos forgalom mellett, nyugodt kereskedésben a nyugat-európai tőzsdékhez képest felülteljesítő volt. A Mol részvényeire vonatkozó 12 havi célárát a Citi 3900 forintról 5300 forintra emelte, a Magyar Telekom célárát pedig az MBH emelte 2850 forintra.

A Mol 36 forinttal, 0,74 százalékkal 4880 forintra erősödött, 4,3 milliárd forintos forgalomban.

36 forinttal, 0,74 százalékkal 4880 forintra erősödött, 4,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,35 százalékkal 46 290 forintra nőtt, forgalmuk 8,4 milliárd forintot tett ki.

ára 160 forinttal, 0,35 százalékkal 46 290 forintra nőtt, forgalmuk 8,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2626 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2626 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,08 százalékkal 13 030 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9701,20 ponton zárt szerdán, ez 4,32 pontos, 0,04 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.