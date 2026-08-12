A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.
Komoly menetelés a magyar tőzsdén: történelmi csúcsra lőtt ki a BUX és a hazai gigacég is
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvényeket a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett jegyezték. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, a budapesti tőzsde átlagos forgalom mellett, nyugodt kereskedésben a nyugat-európai tőzsdékhez képest felülteljesítő volt. A Mol részvényeire vonatkozó 12 havi célárát a Citi 3900 forintról 5300 forintra emelte, a Magyar Telekom célárát pedig az MBH emelte 2850 forintra.
- A Mol 36 forinttal, 0,74 százalékkal 4880 forintra erősödött, 4,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,35 százalékkal 46 290 forintra nőtt, forgalmuk 8,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2626 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,08 százalékkal 13 030 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9701,20 ponton zárt szerdán, ez 4,32 pontos, 0,04 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT): vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal zárt 150.000 pont felett.
Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok
A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása.
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A korábban tervezett 14 százaléknál jóval kisebb, akár 10 százalék alatti minimálbér-emelés jöhet 2027-ben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1316 pontos, 0,89 százalékos emelkedéssel 149 903,82 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Az infláció sok éve a legjobb eredményét mutatta júliusban, de bőven vannak olyan vakfoltok a gazdaságban, amik megoldásra várnak - írja elemzésében a GKI.
Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az Országgyűlés.
Kedden visszaesett az arany árfolyama a kora reggel elért, több mint két hónapos csúcsról, miközben a befektetők figyelme a héten megjelenő amerikai inflációs adatokra összpontosul
Bár a teljes leállás lehetősége is felmerült, a 2-es blokk végül 11 napon keresztül, 50 százalékos teljesítménnyel folyamatosan üzemelt.
Paksi ügy: ezért nem lehet az 1983-as paksi helyzetet a maihoz hasonlítani, hosszútávú megoldás kell
A Duna vízállásának változása és az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége alapján a következő napokban a Duna vízszintjének néhányszor 10 cm-es emelkedése várható.
Hétfőn mintegy 0,3 százalékkal gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Erre se sokan számítottak: ezermilliárd forinttal nőtt a költségvetési többlet, ezt hogy hozták össze?
Ezermilliárd forinttal magasabb a költségvetési többlet, mint egy évvel korábban, az államháztartási hiány 67 százalékos.
Zár alá vettek egy vidéki telepet: veszélyes betegség pusztít, azonnal lépniük kell a magyar gazdáknak
Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a sertéságazatban viszont nagy károkat okozhat, a szakemberek megtették a továbbterjedés megakadályozására tett intézkedéseket.
Hivatalos! Két jelölt közül az egyikük lehet Magyarországon az új köztársasági elnök: hamarosan szavaznak róla
Az Országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt.
Múlt hét kedden - augusztus 4-én - milliméterekre voltunk attól, hogy a Paksi Atomerőművet az alacsony vízállás miatt teljesen le kelljen állítani.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.