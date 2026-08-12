Erősödött a forint szerda estére: így áll most az euróval szemben

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,07 forintról 364,31 forintra csökkent 18 órakor, napközben 363,55 forint és 365,67 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 389,66 forintról 388,98 forintra süllyedt, míg a dolláré 316,53 forintról 315,70 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1535 dollárról 1,1539 dollárra változott.