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Atyaég, mi történt a magyar tőzsdén? Erős volt a hét, ezek a papírok mentek nagyot
Újabb történelmi csúcsra ugrott a héten a magyar tőzsde, annak ellenére is, hogy nem minden vezető részvény tudott erősödni.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe történelmi csúcson, 150 552 pont felett zárta a hetet. A hazai piac felülteljesítette a nemzetközi tőzsdéket, amit elsősorban a Mol és a Richter jelentős erősödése hajtott, miközben a heti összforgalom némileg mérséklődött.
Az elmúlt napok kereskedését nagymértékben támogatta, hogy több elemzőház is felfelé módosította a magyar vezető részvények célárát. A Mol esetében az UBS 5500, a Citi pedig 5300 forintra emelte a várakozásait.
A Goldman Sachs továbbra is vételre ajánlja az OTP-t, amelynek 12 havi célárfolyamát 52 900 forintra húzta fel, míg az MBH Bank a Magyar Telekomnál határozott meg 2850 forintos új, de változatlanul semleges célárat. A hét során a hazai parkett kifejezetten jól teljesített, többször is maga mögé utasítva a nyugat-európai piacokat. Bár a heti összforgalom 108,5 milliárd forintról 95 milliárdra csökkent, a hangulat pozitív maradt.
A viszonylag nyugodt kereskedést csütörtökön a Rába papírjainak kiugró, közel 62 százalékos ralija törte meg, amellyel az árfolyam 3680 forintra ugrott. A lendület kitartott péntek délelőttig – amikor 4600 forinton is születtek kötések –, ám a hét utolsó napját a részvény végül enyhe, 3,5 százalékos korrekcióval zárta. Szintén figyelemre méltó volt a 4iG csütörtöki erősödése, miközben a blue chipek piacán kisebb profitrealizálás is zajlott.
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A vezető részvények felemás hetet tudhatnak maguk mögött. A legjobban a Mol szerepelt, amely 6,67 százalékos drágulás után 4960 forinton zárt, több mint 20 milliárd forintos forgalom mellett. Szorosan követte a Richter, amely 5,52 százalékot javítva kerek 13 000 forintig jutott, 22,7 milliárdos heti forgalommal.
Ezzel szemben a banki és telekommunikációs szektor papírjai gyengültek. Az OTP árfolyama 1,79 százalékkal 46 050 forintra csúszott vissza a kiemelkedő, 37,5 milliárdos forgalom ellenére, a Magyar Telekom pedig 2,45 százalékos mínuszban, 2630 forinton fejezte be a kereskedést. A kis- és közepes kapitalizációjú papírokat tömörítő BUMIX index eközben minimális, 0,33 százalékos emelkedéssel 9682 ponton zárt.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.
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