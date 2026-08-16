Hatalmasat hajrázott a magyar szupertehetség: ezüstérmet szerzett Pápai Olivér 400 gyorson

Elképesztő hajrával ért be Léon Marchand mögött a 16 éves magyar úszó, országos csúccsal és ezüstéremmel zárta a párizsi Eb-t.

Új országos csúccsal szerzett ezüstérmet a mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján.

A fiatal magyar versenyző már a délelőtti előfutamban is kiváló formát mutatott, amikor 3:45.32-es idejével beállította Rasovszky Kristóf korábbi magyar rekordját. Az esti fináléban ezt a teljesítményt is sikerült felülmúlnia, és egy elképesztő hajrát követően 3:44.46-ra javította az országos csúcsot, ami a dobogó második fokára volt elég.

A döntő másik magyar résztvevője, Sárkány Zalán 3:46.99-es idővel a hatodik helyen végzett. Az aranyérmet a hazai közönség előtt versenyző francia klasszis, Léon Marchand szerezte meg.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA