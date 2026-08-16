A 23 éves klasszis összesen három aranyéremmel, a magyar válogatott legeredményesebb versenyzőjeként zárta a kontinensviadalt.
Hatalmasat hajrázott a magyar szupertehetség: ezüstérmet szerzett Pápai Olivér 400 gyorson
Elképesztő hajrával ért be Léon Marchand mögött a 16 éves magyar úszó, országos csúccsal és ezüstéremmel zárta a párizsi Eb-t.
Új országos csúccsal szerzett ezüstérmet a mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján.
A fiatal magyar versenyző már a délelőtti előfutamban is kiváló formát mutatott, amikor 3:45.32-es idejével beállította Rasovszky Kristóf korábbi magyar rekordját. Az esti fináléban ezt a teljesítményt is sikerült felülmúlnia, és egy elképesztő hajrát követően 3:44.46-ra javította az országos csúcsot, ami a dobogó második fokára volt elég.
A döntő másik magyar résztvevője, Sárkány Zalán 3:46.99-es idővel a hatodik helyen végzett. Az aranyérmet a hazai közönség előtt versenyző francia klasszis, Léon Marchand szerezte meg.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
F1 Holland Nagydíj 2026: itt van minden fontos infó, a sprintfutam és a verseny időpontja Zandvoort, Hollandia helyszínen
A több hetes nyári szünet végével hamarosan újra felbőgnek a motorok, a Forma 1-es világbajnokság mezőnye Zandvoort-ban, Hollandiában találkozik ismét a pihenő után.
A rendkívüli intézkedések órákig tartó káoszt okoztak a sportolók és a nézők körében egyaránt, a sportolók éjfél előtt a szállodáikba se jutottak vissza.
Elképesztő eredmény az atlétikai Eb-n: ezüstérmet és negyedik helyet szereztek a magyar maratonfutók
Egy második és egy negyedik helyet szereztek a magyar női maratonfutók a birminghami Eb zárónapján. Hatvan éve nem volt ilyen nagy eredmény ebben a számban.
Kész a milliárdos fociüzlet Liverpoolban: az Amazon és a Facebook alapítója is beszállt Szoboszlaiék csapatába
A befektetők között megtalálható az Amazon alapítója, Jeff Bezos, valamint a Facebook társalapítója is.
Sárkány Zalán megjavította az országos rekordot, az aranyérem a szédületes világcsúcsot úszó német Liebmanné lett.
Kós Hubert 100 méternél még az élen állt, Leon Marchand azonban lehajrázta, Márton Richárd pedig hatalmas menettel lett második.
A fiatal sportolón sürgősségi agyműtétet hajtottak végre egy bangkoki kórházban, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét
Lemaradt a Chelsea Európáról, mégis BL-meccsek lehetnek a stadionjában: ukrán csapatot fogadhatnak be
Az ukrán Sahtar Donyeck a Chelsea londoni otthonában, a Stamford Bridge-en szeretné megrendezni a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit az idei szezonban.
A 2026–27-es futballidény példátlan számú szabálymódosítással indul, amelyek elsődleges célja az időhúzás visszaszorítása és a játék tempójának növelése.
Elképesztő dráma az Eb-n: második helyen haladt, de büntetést kapott a magyar versenyző, így maradt le az éremről
A magyar sportoló a kényszerpihenő ellenére is új országos csúccsal ért célba a szombati viadalon - a büntetést igazságtalannak érezte.
A 36 éves csatár a jövőben a családjára kíván összpontosítani, arról nem szólt, hogy edzőnek állna.
Több izgalmas összecsapást kínál a magyar élvonal szerelmeseinek a hétvége: összecsap az Újpest és az MTK, de lesz ismét keleti rangadó is.
A golfozó előre elrejtett egy labdát a lyukban, hogy egyetlen ütésből elért találatot színleljen, a biztonsági kamerák felvételei azonban lebuktatták.
Erling Haaland, a Manchester City norvég támadója a napokban négy Guinness-rekordról szóló elismerést vehetett át.
A rájátszás rendszerének tervezett kibővítése tovább növelheti a felelőtlen költekezés kockázatát.
Tizenegy éven át feküdt magatehetlenül otthonában a bokszoló, miután nagyon megverték egy 2015-ös meccsen.
A Chelsea pénteki határidőt szabott Enzo Fernández átigazolására, a manchesteri klub pedig Tijjani Reijnders eladásából teremtene forrást az üzlet finanszírozásához.
Hűti a kedélyeket a United vezetőedzője: erre biztosan nincs keret a nyáron, így maradnak le a riválisoktól?
A barcelonai kölcsönjátékból visszatérő Marcus Rashford jövője továbbra is bizonytalan a csapatnál, a vezetőedző pedig kizárta, hogy a klub százmilliós transzfereket bonyolítson.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.