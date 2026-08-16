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Párizs, 2026. augusztus 16.Pápai Olivér a férfi 400 méteres gyorsúszás előfutamában a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 16-án.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Hatalmasat hajrázott a magyar szupertehetség: ezüstérmet szerzett Pápai Olivér 400 gyorson

MTI
2026. augusztus 16. 19:45

Elképesztő hajrával ért be Léon Marchand mögött a 16 éves magyar úszó, országos csúccsal és ezüstéremmel zárta a párizsi Eb-t.

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Új országos csúccsal szerzett ezüstérmet a mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján.

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A fiatal magyar versenyző már a délelőtti előfutamban is kiváló formát mutatott, amikor 3:45.32-es idejével beállította Rasovszky Kristóf korábbi magyar rekordját. Az esti fináléban ezt a teljesítményt is sikerült felülmúlnia, és egy elképesztő hajrát követően 3:44.46-ra javította az országos csúcsot, ami a dobogó második fokára volt elég.

A döntő másik magyar résztvevője, Sárkány Zalán 3:46.99-es idővel a hatodik helyen végzett. Az aranyérmet a hazai közönség előtt versenyző francia klasszis, Léon Marchand szerezte meg.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
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Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

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