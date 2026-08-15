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Sport

Fővárosi és keleti rangadó is lesz a hétvégén az NB I-ben: tovább menetel az Újpest?

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 08:15

Több izgalmas összecsapást kínál a magyar élvonal szerelmeseinek a hétvége: összecsap az Újpest és az MTK, de lesz ismét keleti rangadó is.

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Szombaton a nap nyitómeccsén az Újpest csap össze régi mumusával, a szintén fővárosi MTK-val. A lilák jelenleg vezetik a bajnoki tabellát: három meccs után hat pontot szereztek, a Lokit és a Kisvárdát is 4-2-re verték. Az MTK egy győzelmet aratott, egyszer remizett és egyszer kikapott, jelenleg négy ponttal ötödik a bajnokságban.

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Szombaton lesz még ezenkívül a Nyíregyháza-Kisvárda keleti derbi is. A hazaiak fontos pontokat buktak egy hete Debrecenben, ráadásul a meccs után kitört balhé miatt vezetőedzőjüket, Bódog Tamást négy meccsre eltiltotta a fegyelmi bizottság. A Kisvárda biztosan javítani szeretne a múltkori vereség után, így parázs meccs is lehet ebből.

A vasárnap első mérkőzésén a Debrecen fogadja a címvédő Győr együttesét a Nagyerdei Stadionban. A Loki két vereséggel kezdte a szezont, keleti riválisát, a Szparit azonban le tudta győzni - közben viszont elbúcsúzott Európától egy elég komoly verést kapva, így mindenképpen javítani szeretne hazai pályán. A vendég győriek ezzel szemben valamivel stabilabbnak tűnnek: legutóbb győzni tudtak, előtte pedig döntetlent játszottak.

A kora esti órákban a Puskás Akadémia látja vendégül a Paksot Felcsúton. A hazaiak hullámzó formában vannak, az utóbbi hetekben győzelem és vereség is váltotta egymást. A Paks szintén vegyes teljesítményt nyújt: legutóbb 2-2-es döntetlent játszott a Honvéddal, előtte 3 góllal kaptak ki a ZTE-től.

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Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Újpest FC
6
2.
Puskás Akadémia
6
3.
Vasas FC
5
4.
Győri ETO FC
4
5.
MTK Budapest
4
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kerezsi Zalan Mark
(MTK Budapest)
4
2.
Szalai Jozsef
(Paksi FC)
4
3.
Jozef Urblík
(Vasas FC)
3
4.
Pető Milan
(Paksi FC)
3
5.
Christián Herc
(Kisvárda)
3
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.08.14.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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