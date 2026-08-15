A golfozó előre elrejtett egy labdát a lyukban, hogy egyetlen ütésből elért találatot színleljen, a biztonsági kamerák felvételei azonban lebuktatták.
Fővárosi és keleti rangadó is lesz a hétvégén az NB I-ben: tovább menetel az Újpest?
Több izgalmas összecsapást kínál a magyar élvonal szerelmeseinek a hétvége: összecsap az Újpest és az MTK, de lesz ismét keleti rangadó is.
Szombaton a nap nyitómeccsén az Újpest csap össze régi mumusával, a szintén fővárosi MTK-val. A lilák jelenleg vezetik a bajnoki tabellát: három meccs után hat pontot szereztek, a Lokit és a Kisvárdát is 4-2-re verték. Az MTK egy győzelmet aratott, egyszer remizett és egyszer kikapott, jelenleg négy ponttal ötödik a bajnokságban.
Szombaton lesz még ezenkívül a Nyíregyháza-Kisvárda keleti derbi is. A hazaiak fontos pontokat buktak egy hete Debrecenben, ráadásul a meccs után kitört balhé miatt vezetőedzőjüket, Bódog Tamást négy meccsre eltiltotta a fegyelmi bizottság. A Kisvárda biztosan javítani szeretne a múltkori vereség után, így parázs meccs is lehet ebből.
A vasárnap első mérkőzésén a Debrecen fogadja a címvédő Győr együttesét a Nagyerdei Stadionban. A Loki két vereséggel kezdte a szezont, keleti riválisát, a Szparit azonban le tudta győzni - közben viszont elbúcsúzott Európától egy elég komoly verést kapva, így mindenképpen javítani szeretne hazai pályán. A vendég győriek ezzel szemben valamivel stabilabbnak tűnnek: legutóbb győzni tudtak, előtte pedig döntetlent játszottak.
A kora esti órákban a Puskás Akadémia látja vendégül a Paksot Felcsúton. A hazaiak hullámzó formában vannak, az utóbbi hetekben győzelem és vereség is váltotta egymást. A Paks szintén vegyes teljesítményt nyújt: legutóbb 2-2-es döntetlent játszott a Honvéddal, előtte 3 góllal kaptak ki a ZTE-től.
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