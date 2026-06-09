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Gazdaság

Ezzel a veszéllyel kevesen számoltak: ismét beindulhat a bolti drágulás Magyarországon?

Pénzcentrum
2026. június 9. 17:27

Lassan, de fokozatosan gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése a következő években, miközben az infláció ismét emelkedő pályára állhat. A K&H friss előrejelzése szerint 2026-ban 1,5 százalékkal bővülhet a GDP, 2027-ben pedig már 2,5 százalékos növekedés várható. A fenntartható felzárkózáshoz azonban a fogyasztás élénkülése önmagában kevés lesz, a termelékenység javulására és szigorú költségvetési politikára is szükség lesz.

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Németh Dávid, a K&H vezető elemzője keddi budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a jelenlegi kilátások alapján a gazdaság növekedése fokozatosan gyorsulhat, 2028-tól pedig akár a 3 százalékos ütemet is elérheti. A gazdasági növekedés mellett az infláció alakulása is fontos kérdés marad. A K&H várakozása szerint az idei éves átlagos infláció 3 százalék körül alakulhat, jövőre azonban ismét 4 százalék közelébe emelkedhet.

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Ez azt jelenti, hogy bár a pénzromlás üteme jelenleg mérsékelt, a következő időszakban ismét erősödhetnek az inflációs nyomások. Németh Dávid szerint a hosszú távon fenntartható növekedéshez a fogyasztás élénkülése és a nagyberuházások önmagukban nem elegendők.

A magyar gazdaságra lassú bővülés vár. A hosszabb távon fenntartható, stabil növekedéshez nem elég a fogyasztás élénkülése vagy néhány nagyberuházás megvalósulása, ehhez hatékonysági, versenyképességi és termelékenységi előrelépésre is szükség van

– fogalmazott a szakember.

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A K&H elemzője szerint az egyik legfontosabb feladat a költségvetési hiány leszorítása lesz. Az év első hónapjaiban jelentős deficit halmozódott fel, miközben az új kormány végleges költségvetési tervei még nem ismertek. A jelenlegi információk alapján azonban nagyon szigorú fiskális politikára lehet szükség ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra teljesíteni tudja az euró bevezetésének költségvetési feltételeit.

A szakember szerint a hiteles költségvetési pálya nemcsak az euró szempontjából fontos, hanem a befektetői bizalom, az állampapírpiaci hozamok és a forint árfolyama miatt is.

A forint az euróval szemben január és június eleje között mintegy 8 százalékot erősödött, ami nemcsak a régiós devizák között számít kiemelkedő eredménynek, hanem a feltörekvő piacokon is az élmezőnybe sorolja a magyar valutát. A forinterősödés mögött a lassuló infláció, a szigorú jegybanki politika és az euróbevezetés lehetőségének napirendre kerülése is szerepet játszott.

A szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi optimizmus sérülékennyé teheti a piacot. Egy kedvezőtlen nemzetközi vagy hazai hangulatváltozás gyors árfolyamgyengülést idézhet elő.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Jöhetnek a kamatcsökkentések

A Magyar Nemzeti Bank legutóbb változatlanul 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot. A piaci szereplők egy része az év végéig akár 75 bázispontos kamatcsökkentést is elképzelhetőnek tart, ami 5,5 százalékos kamatszintet jelentene.

A K&H ennél visszafogottabb forgatókönyvvel számol. A bank elemzői szerint idén két, egyenként 25 bázispontos kamatvágás lehet reális. A jegybank mozgásterét elsősorban az infláció alakulása, a forint árfolyama, az energiaárak és a nemzetközi kamatkörnyezet befolyásolhatja.

Jól nőnek a bérek, de lassulhat a tempó

A lakossági jövedelmek továbbra is kedvezően alakulnak. Márciusban a bruttó átlagkereset 9,2 százalékkal, a nettó átlagkereset pedig 11,3 százalékkal emelkedett éves összevetésben. A reálbérek növekedése meghaladta a 9 százalékot. A szakértők szerint ugyanakkor ez az ütem nem marad fenn tartósan. Az év végére a nettó reálbérek növekedése 6-6,5 százalékra lassulhat.

A magyar gazdaság egyik legnagyobb problémáját ugyanakkor továbbra is a beruházások alacsony szintje jelenti. Az első negyedévben a beruházások volumene éves alapon 1,3 százalékkal csökkent, negyedéves összevetésben pedig 0,4 százalékos visszaesést mutatott. A beruházási teljesítmény még mindig több mint 19 százalékkal marad el a 2021-es szinttől.

A javulást részben a lakásépítések, a CATL és a BYD nagyberuházásai, az uniós források felhasználása és az állami fejlesztések hozhatják el. A K&H szerint 2026-ban a beruházások 2-3 százalékkal növekedhetnek. Németh Dávid szerint a következő évek legfontosabb kérdése az lesz, hogy sikerül-e érdemben javítani a magyar gazdaság termelékenységét. Enélkül a kamatcsökkentések és a fogyasztás élénkülése önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy a gazdaság tartósan magasabb növekedési pályára álljon.
Címlapkép: Getty Images
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