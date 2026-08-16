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Drámai órák az Eb-n: fegyveres rendőrök gyűrűjében várakoztak sportolók és szurkolók a zárlat miatt

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 21:03

A rendkívüli intézkedések órákig tartó káoszt okoztak a sportolók és a nézők körében egyaránt, a sportolók éjfél előtt a szállodáikba se jutottak vissza - jelentette a The Guardian.

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Nagyszabású biztonsági művelet bénította meg szombat este a birminghami atlétikai Európa-bajnokságot, miután csalás gyanújával letartóztattak egy harmincas éveiben járó férfit, akit érvénytelen akkreditációval találtak meg a stadion egyik zárt területén.

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A West Midlands-i rendőrség közleménye szerint este fél kilenc körül fedezték fel, hogy az Alexander Stadionban egy férfi jogosulatlan akkreditációval tartózkodik. Elővigyázatosságból azonnal biztonsági zárlatot rendeltek el, és felfüggesztették a bajnokság szállítási rendszerét, ami a szélesebb közönség számára is jelentős fennakadásokat okozott. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közönséget nem fenyegette közvetlen veszély.

Az első jele annak, hogy valami nincs rendben, a hat éremátadó ünnepség elhalasztásáról szóló bejelentés volt. A 23 ezres, telt házas közönség – amely közvetlenül ezt megelőzően még mindkét brit 4x100 méteres váltó aranyérmét ünnepelte – a zárlat miatt nem tudott buszra szállni, hogy elhagyja a Birmingham központjától mintegy nyolc kilométerre fekvő helyszínt.

A sportolók, edzők és tisztségviselők – köztük a friss brit aranyérmesek – kénytelenek voltak visszatérni a stadion csúcssportközpontjába a hideg elől, és sokan csak éjfél körül tudtak elindulni a szállásukra. Egy vezető brit edző elmondta, hogy a 22:15-re kiírt buszuk csak 23:45-kor indult el, így csak éjfél után fél egykor értek vissza. A szervezők a konyhát is nyitva tartották a várakozó sportolók számára.

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A nézők sem jártak jobban. Egy Hampshire-ből érkezett szurkoló a Guardiannek elmondta, hogy este tíz előtt állt be a buszmegállóba, de csak 23:15-kor tudott felszállni. "Voltak anyukák csecsemőkkel a hordozóban, valamint kerekesszékes mozgáskorlátozottak is – teljesen átfagytak. Semmilyen tájékoztatást nem kaptunk" – számolt be. Hozzátette, hogy felettük mindvégig drón keringett, a buszok közelében pedig fegyveres rendőrök sorakoztak, ami szokatlan látvány a brit mindennapokban.

Vasárnap délelőtt már zavartalanul folytatódott a program: a női maratonban a finn Alisa Vainio bajnoki csúccsal, 2:22:26-os idővel szerezte meg az aranyat a rendkívül dombos pályán - ebben a versenyszámban magyar ezüstérem született -, míg a brit Abbie Donnelly bronzérmes lett 2:27:33-mal. 

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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