A vártnál nagyobb pedagógusbéremelés jöhet az uniós megállapodás miatt!

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a pedagógusok 2026-os, visszamenőleges hatályú kiegészítő béremeléséről szóló tervezetet. Erre a lépésre azért van szükség, hogy a pedagógusok illetménye elérje a diplomás átlagbér 80 százalékát, ahogyan azt Magyarország az Európai Bizottság felé korábban vállalta, megelőzve ezzel a lehívott uniós támogatások visszafizetésének kockázatát

A kormányzati honlapon pénteken megjelent összefoglaló szerint a kabinet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) keretében állapodott meg az Európai Bizottsággal. A megállapodás értelmében Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy 2025. január 1. és 2031. december 31. között a pedagógusok bérét folyamatosan a diplomás átlagbér legalább 80 százalékos szintjén tartja.- írta a 444.hu.

A 2026. márciusi bérstatisztikák ugyanakkor rávilágítottak arra, hogy a pedagógusok fizetése jelenleg elmarad a kitűzött szinttől. A különbség felszámolásához és a megállapodásban rögzített kötelezettség teljesítéséhez az év elején végrehajtott 10 százalékos emelésen felül további 0,4 százalékpontos korrekció szükséges.

Ezt a kiegészítő béremelést 2026. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell megvalósítani. A brüsszeli megállapodás értelmében az erről szóló kormányrendeletet legkésőbb 2026. június 30-ig ki kell hirdetni, ellenkező esetben ugyanis életbe léphet az uniós források visszafizetésére vonatkozó kötelezettség.