Váratlan döntés a kormánytól: még szigorúbb adó jöhet, ennek sokan nem fognak örülni

Módosítaná a kormány a kőolajtermék-előállítókat terhelő extraprofitadót. A kabinet szerint a lépésre a bizonytalan nemzetközi energiapiaci környezet és a költségvetési kockázatok miatt van szükség, írja a 24.hu.

A kormány módosítaná a kőolajtermék-előállítókat terhelő különadó szabályait. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok által okozott piaci bizonytalanság teszi szükségessé a jelenlegi rendszer felülvizsgálatát.

Kármán András pénzügyminiszter törvényjavaslata szerint a változtatás a gazdasági stabilitás erősítését szolgálná. A kabinet úgy látja, hogy a rendkívüli piaci körülményekből eredő költségvetési kockázatok kezelése érdekében indokolt módosítani a tavaly elfogadott, extraprofitadókról szóló szabályozást.

A javaslat alapján a Mol továbbra is köteles lenne megfizetni a különadót a Brent és az orosz Urál típusú kőolaj hordónkénti árkülönbözete után. Az adó mértéke a hordónként 2 és 5 amerikai dollár közötti különbözet esetén 50 százalék, míg az 5 dollárt meghaladó részre 95 százalék lenne.

Az új szabályokat először a 2026 augusztusára vonatkozó adókötelezettségnél kellene alkalmazni. A különadó a tervek szerint 2027-ben is fennmaradna. Bár a törvényjavaslat nem nevesíti a Molt, a módosítás ténylegesen az olajtársaság adóterhének növekedését eredményezheti.

A kormány előzetes hatásvizsgálata szerint a változtatás idén mintegy 6,25 milliárd forint, jövőre pedig 15 milliárd forint többletbevételt hozhat a költségvetésnek. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója korábban több alkalommal is bírálta az Orbán-kormány által bevezetett különadókat.

Címlapi kép: MTI/Bodnár Boglárka