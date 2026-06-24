2026. június 24. szerda Iván
31 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kármán András pénzügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén.
Gazdaság

Váratlan döntés a kormánytól: még szigorúbb adó jöhet, ennek sokan nem fognak örülni

Pénzcentrum
2026. június 24. 08:32

Módosítaná a kormány a kőolajtermék-előállítókat terhelő extraprofitadót. A kabinet szerint a lépésre a bizonytalan nemzetközi energiapiaci környezet és a költségvetési kockázatok miatt van szükség, írja a 24.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormány módosítaná a kőolajtermék-előállítókat terhelő különadó szabályait. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok által okozott piaci bizonytalanság teszi szükségessé a jelenlegi rendszer felülvizsgálatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kármán András pénzügyminiszter törvényjavaslata szerint a változtatás a gazdasági stabilitás erősítését szolgálná. A kabinet úgy látja, hogy a rendkívüli piaci körülményekből eredő költségvetési kockázatok kezelése érdekében indokolt módosítani a tavaly elfogadott, extraprofitadókról szóló szabályozást.

Kapcsolódó cikkeink:

A javaslat alapján a Mol továbbra is köteles lenne megfizetni a különadót a Brent és az orosz Urál típusú kőolaj hordónkénti árkülönbözete után. Az adó mértéke a hordónként 2 és 5 amerikai dollár közötti különbözet esetén 50 százalék, míg az 5 dollárt meghaladó részre 95 százalék lenne.

Az új szabályokat először a 2026 augusztusára vonatkozó adókötelezettségnél kellene alkalmazni. A különadó a tervek szerint 2027-ben is fennmaradna. Bár a törvényjavaslat nem nevesíti a Molt, a módosítás ténylegesen az olajtársaság adóterhének növekedését eredményezheti.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kormány előzetes hatásvizsgálata szerint a változtatás idén mintegy 6,25 milliárd forint, jövőre pedig 15 milliárd forint többletbevételt hozhat a költségvetésnek. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója korábban több alkalommal is bírálta az Orbán-kormány által bevezetett különadókat.

Címlapi kép: MTI/Bodnár Boglárka
#kormány #energia #adó #különadó #mol #költségvetés #gazdaság #törvényjavaslat #kőolaj #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:32
08:17
08:03
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 23. 16:50
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 23. 19:15
Eltiltotta a bíróság a cégvezetéstől Wisinger Jánost, az RTL Sztárbox és az ATV Géniusz producerét
A Media1 megtudta, hogy a bíróság néhány hónappal ezelőtt eltiltotta a cégvezetéstől Wisinger János...
Bankmonitor  |  2026. június 23. 15:49
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamat...
Holdblog  |  2026. június 23. 10:01
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megúj...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 21. 18:50
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olya...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 23.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
2026. június 23.
Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért
2026. június 23.
Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2026-ban: így spórolhatsz százezreket a szálláson főszezonban
2026. június 23.
Óriási tévedés a magyar munkaerőpiacon: tízezrek kerülhetnek partvonalra, miközben rajtuk múlhat a cégek túlélése
NAPTÁR
Tovább
2026. június 24. szerda
Iván
26. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama
2
5 napja
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
3
2 hete
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
4
2 hete
Hatalmas vagyon kerül vissza az államhoz Magyarországon: kastélyok, repülőtér és tőzsdei milliárdok sorsa dől el
5
6 napja
Aggasztó hírek érkeztek a forintról: új időszámítás kezdődik?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 06:32
Érdemes sietni a Lidlbe: ezekért a nyári termékekért indulhat verseny a boltokban
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 05:44
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
Agrárszektor  |  2026. június 24. 08:16
Durva vihar jöhet ma ebben a 4 megyében: itt már jégesőre figyelmeztetnek