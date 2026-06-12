Hónapokon belül durván megdrágulhatnak ezek az ételek: bajban lesznek a magyar vásárlók

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Jelentős következményekkel járhatnak a német halfeldolgozó ipar és a fogyasztók számára az Európai Unió készülő új oroszországi szankciói, amelyek az orosz alaszkai tőkehal (Alaska pollock) importjának fokozatos visszaszorítását irányozzák elő - veti fel a német szövetségi mezőgazdasági minisztériumhoz tartozó Thünen Intézet.
A tervek szerint az EU a 21. szankciós csomag részeként két éven belül a felére csökkentené az Oroszországból érkező alaszkai tőkehal behozatalát. Az intézkedés hatályba lépését követően az import mennyiségét azonnal a 2023-2025 közötti időszak átlagára korlátoznák, egy év elteltével pedig már csak ennek 75 százaléka, két év múlva az 50 százaléka lenne behozható.
A szankció célja Oroszország exportbevételeinek csökkentése, ezzel pedig az ukrajnai háború finanszírozási lehetőségeinek szűkítése. Korábban teljes importtilalom bevezetése is felmerült, ezt azonban az európai vállalatokra és fogyasztókra gyakorolt esetleges súlyos negatív hatások miatt egyelőre elvetették.
A német szövetségi mezőgazdasági minisztériumhoz tartozó Thünen Intézet adatai szerint Oroszország a világ negyedik legnagyobb tengeri halászati termékbeszállítója, Németország pedig az Európai Unión belül a legnagyobb felvevőpiaca az orosz alaszkai tőkehalfilének. A német statisztikai hivatal adatai alapján tavaly 93 500 tonna fagyasztott filé érkezett az országba mintegy 228 millió euró értékben.
A kutatóintézet szerint a német alaszkaitőkehal-importban az orosz termék aránya 2020 és 2024 között 15 százalékról 45 százalékra emelkedett. Németországban működnek a világ legnagyobb halrúdgyárai is. A Thünen Intézet arra figyelmeztetett, hogy a tervezett korlátozások érzékenyen érinthetik a kínálatot, emelhetik az árakat, és munkahelyeket veszélyeztethetnek a német halfeldolgozó ágazatban. Bár az iparág egyes szereplői más halfajokkal - például akvakultúrából származó pangasiusszal - próbálhatnák pótolni a kieső mennyiséget, teljes helyettesítésre sem mennyiségi, sem minőségi, sem ár szempontjából nincs lehetőség.
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Az intézet szerint az alaszkai tőkehalat főként az Alaszkai-öbölben, az Oroszország és Japán között fekvő Ohotszki-tengeren, valamint a Bering-tengeren fogják ki. Oroszország mellett csak az Egyesült Államok halászatai termelnek hasonló volumenben, ám ezek a készletek hosszú távú szerződések révén lekötöttek, így nem tudják pótolni az esetleg kieső orosz szállításokat. A kutatók úgy vélik, hogy az EU által már át nem vett orosz hal más piacokra kerülhet, mivel a kedvező árú alaszkai tőkehal iránt a globális kereslet jelenleg meghaladja a kínálatot.
A Thünen Intézet szerint ez tartós károkat okozhatna a német halfeldolgozó iparnak és az európai piac olcsó haltermékekkel való ellátásának. A Németországban működő nagy gyártók, köztük a Iglo és a Frosta egyelőre nem kommentálták a tervezett intézkedéseket. A német halipari és nagykereskedelmi szövetség közölte, hogy jelenleg vizsgálja az Európai Bizottság javaslatát. Diplomáciai források szerint a 21. szankciós csomagot legkésőbb júliusban fogadhatják el. A csomag az alaszkai tőkehal importjának korlátozása mellett 2028-tól teljes tilalmat vezetne be az orosz tőkehal behozatalára is. Az Európai Unió korábban már jelentősen korlátozta az orosz olaj- és gázimportot, valamint importtilalmat vezetett be egyebek között a cementre, a fára, a gyémántra és az aranyra.
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