2026. június 12. péntek Villó
16 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
|
MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
 Vége
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
 Vége
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tonhalkonzerv közelről
Vásárlás

Hónapokon belül durván megdrágulhatnak ezek az ételek: bajban lesznek a magyar vásárlók

MTI
2026. június 12. 19:33

Jelentős következményekkel járhatnak a német halfeldolgozó ipar és a fogyasztók számára az Európai Unió készülő új oroszországi szankciói, amelyek az orosz alaszkai tőkehal (Alaska pollock) importjának fokozatos visszaszorítását irányozzák elő - veti fel a német szövetségi mezőgazdasági minisztériumhoz tartozó Thünen Intézet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tervek szerint az EU a 21. szankciós csomag részeként két éven belül a felére csökkentené az Oroszországból érkező alaszkai tőkehal behozatalát. Az intézkedés hatályba lépését követően az import mennyiségét azonnal a 2023-2025 közötti időszak átlagára korlátoznák, egy év elteltével pedig már csak ennek 75 százaléka, két év múlva az 50 százaléka lenne behozható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szankció célja Oroszország exportbevételeinek csökkentése, ezzel pedig az ukrajnai háború finanszírozási lehetőségeinek szűkítése. Korábban teljes importtilalom bevezetése is felmerült, ezt azonban az európai vállalatokra és fogyasztókra gyakorolt esetleges súlyos negatív hatások miatt egyelőre elvetették.

A német szövetségi mezőgazdasági minisztériumhoz tartozó Thünen Intézet adatai szerint Oroszország a világ negyedik legnagyobb tengeri halászati termékbeszállítója, Németország pedig az Európai Unión belül a legnagyobb felvevőpiaca az orosz alaszkai tőkehalfilének. A német statisztikai hivatal adatai alapján tavaly 93 500 tonna fagyasztott filé érkezett az országba mintegy 228 millió euró értékben.

A kutatóintézet szerint a német alaszkaitőkehal-importban az orosz termék aránya 2020 és 2024 között 15 százalékról 45 százalékra emelkedett. Németországban működnek a világ legnagyobb halrúdgyárai is. A Thünen Intézet arra figyelmeztetett, hogy a tervezett korlátozások érzékenyen érinthetik a kínálatot, emelhetik az árakat, és munkahelyeket veszélyeztethetnek a német halfeldolgozó ágazatban. Bár az iparág egyes szereplői más halfajokkal - például akvakultúrából származó pangasiusszal - próbálhatnák pótolni a kieső mennyiséget, teljes helyettesítésre sem mennyiségi, sem minőségi, sem ár szempontjából nincs lehetőség.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az intézet szerint az alaszkai tőkehalat főként az Alaszkai-öbölben, az Oroszország és Japán között fekvő Ohotszki-tengeren, valamint a Bering-tengeren fogják ki. Oroszország mellett csak az Egyesült Államok halászatai termelnek hasonló volumenben, ám ezek a készletek hosszú távú szerződések révén lekötöttek, így nem tudják pótolni az esetleg kieső orosz szállításokat. A kutatók úgy vélik, hogy az EU által már át nem vett orosz hal más piacokra kerülhet, mivel a kedvező árú alaszkai tőkehal iránt a globális kereslet jelenleg meghaladja a kínálatot.

A Thünen Intézet szerint ez tartós károkat okozhatna a német halfeldolgozó iparnak és az európai piac olcsó haltermékekkel való ellátásának. A Németországban működő nagy gyártók, köztük a Iglo és a Frosta egyelőre nem kommentálták a tervezett intézkedéseket. A német halipari és nagykereskedelmi szövetség közölte, hogy jelenleg vizsgálja az Európai Bizottság javaslatát. Diplomáciai források szerint a 21. szankciós csomagot legkésőbb júliusban fogadhatják el. A csomag az alaszkai tőkehal importjának korlátozása mellett 2028-tól teljes tilalmat vezetne be az orosz tőkehal behozatalára is. Az Európai Unió korábban már jelentősen korlátozta az orosz olaj- és gázimportot, valamint importtilalmat vezetett be egyebek között a cementre, a fára, a gyémántra és az aranyra.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #európai unió #import #németország #oroszország #hal #áremelkedés #halászat #élelmiszeripar #orosz-ukrán háború #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:15
19:01
18:40
18:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 12.
Meglepő ország lett a magyarok új kedvence: sorra fordulnak el a régi slágernyaralóhelyektől
2026. június 11.
Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal
2026. június 12.
Ezek most a világ legnagyobb hadseregei: a lista élén Banglades
2026. június 12.
Új gazdagodási hullám söpör végig a világon: egy közeli országban duplázódhat a milliárdosok száma
2026. június 12.
Így alakul a Pepco, a KiK és a TEDi vetélkedése a vásárlókért: nagyon belehúztak 2025-ben, élesedik a dekorháború
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 12. péntek
Villó
24. hét
Június 12.
A gyermekmunka elleni világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
2 hete
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
3
1 hete
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
4
2 hete
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
5
1 hete
Drága luxusterméket akcióz be a Lidl: ez lesz a nyár slágere, indul az értékesítés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fix kamatozás
Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 19:01
Ezek most a világ legnagyobb hadseregei: a lista élén Banglades
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 18:02
Kvíz: Jól ismered a híres magyar tudósok találmányait, felfedezéseit? Lássuk, mit tudsz róluk!
Agrárszektor  |  2026. június 12. 19:29
Szörnyű veszély fenyegeti az állatokat itthon: bármikor megtörténhet a baj