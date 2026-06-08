Hidegzuhany érheti a vásárlókat a boltok polcainál az év második felében: jön a drágulás, erre jobb felkészülni

Az elemzői várakozások szerint májusban minimálisan, 2,2 százalékra emelkedhetett a hazai infláció az előző havi 2,1 százalékról. Bár a hatósági árak egyelőre kordában tartják a drágulást, és a jelenlegi szint elvileg teret engedne a Magyar Nemzeti Bank júniusi kamatcsökkentésének, a fokozódó nemzetközi kockázatok és az év második felére várt inflációs gyorsulás óvatosságra intheti a jegybankot - írja a Portfolio.

Áprilisban a hazai áremelkedés üteme ugyan már meghaladta a februári mélypontot, de továbbra is a jegybank 3±1 százalékos toleranciasávjának alsó határán mozgott. A legfrissebb előrejelzések szerint a májusi drágulás is csupán enyhe növekedést mutathat, amit havi szinten elsősorban a szezonális élelmiszerek, köztük a primőr áruk piacra lépése fűtött.

A jelenlegi, viszonylag mérsékelt inflációs mutatókat nagyban támogatják a hazai gazdaságpolitikai döntések. Az újonnan felállt kormány jelezte, hogy egyelőre érvényben maradnak az adminisztratív árkorlátozások, így az árstopok és a hatósági üzemanyagárak is. Amíg ezek az intézkedések fennmaradnak, rövid távon nem nehezedik érdemi inflációs nyomás a gazdaságra, amit a stabil és erős forintárfolyam is támogat.

A kilátások azonban már kevésbé megnyugtatóak, az év második felében ugyanis az áremelkedés egyértelmű gyorsulására lehet számítani. A hatósági árak esetleges kivezetése, a vállalati energiaköltségek elhúzódó hatásai, a telekommunikációs és a pénzügyi szektor bejelentett áremelései, valamint az aszály miatt dráguló élelmiszerek mind felfelé hajtják majd a fogyasztóiár-indexet.

- írja az elemzés.

A szakértői várakozások egybecsengenek az MNB prognózisával, amely szerint az év végére az infláció visszakúszhat a 4-5 százalékos sávba.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindez komoly döntési helyzet elé állítja a jegybank Monetáris Tanácsát a június végi kamatdöntő ülésen. A kedvező hazai mutatók, mint a visszafogott maginfláció és az erős forint, önmagukban indokolhatnák az irányadó kamat további, akár 25 vagy 50 bázispontos csökkentését.

A nemzetközi környezet azonban egyre kevésbé támogató. A közel-keleti konfliktus elhúzódó gazdasági hatásai és a globálisan fokozódó inflációs kockázatok miatt a vezető jegybankok, köztük az Európai Központi Bank, szigorúbb monetáris politikára kényszerülhetnek. Ebben a környezetben kérdéses, hogy a hazai jegybank szembe tud-e menni a globális trenddel. Bár az aktuális májusi adat kedvező alapot teremtene a lazításra, a jövőbeli árfelhajtó tényezők és a külső bizonytalanságok miatt könnyen előfordulhat, hogy a döntéshozók egyelőre a kivárás mellett döntenek.