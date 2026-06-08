Hidegzuhany érheti a vásárlókat a boltok polcainál az év második felében: jön a drágulás, erre jobb felkészülni

A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban Magyarország elméletileg csaknem 57 milliárd euróhoz juthatna hozzá támogatások és kedvezményes hitelek formájában.
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Az elemzői várakozások szerint májusban minimálisan, 2,2 százalékra emelkedhetett a hazai infláció az előző havi 2,1 százalékról. Bár a hatósági árak egyelőre kordában tartják a drágulást, és a jelenlegi szint elvileg teret engedne a Magyar Nemzeti Bank júniusi kamatcsökkentésének, a fokozódó nemzetközi kockázatok és az év második felére várt inflációs gyorsulás óvatosságra intheti a jegybankot - írja a Portfolio.
Áprilisban a hazai áremelkedés üteme ugyan már meghaladta a februári mélypontot, de továbbra is a jegybank 3±1 százalékos toleranciasávjának alsó határán mozgott. A legfrissebb előrejelzések szerint a májusi drágulás is csupán enyhe növekedést mutathat, amit havi szinten elsősorban a szezonális élelmiszerek, köztük a primőr áruk piacra lépése fűtött.
A jelenlegi, viszonylag mérsékelt inflációs mutatókat nagyban támogatják a hazai gazdaságpolitikai döntések. Az újonnan felállt kormány jelezte, hogy egyelőre érvényben maradnak az adminisztratív árkorlátozások, így az árstopok és a hatósági üzemanyagárak is. Amíg ezek az intézkedések fennmaradnak, rövid távon nem nehezedik érdemi inflációs nyomás a gazdaságra, amit a stabil és erős forintárfolyam is támogat.
A kilátások azonban már kevésbé megnyugtatóak, az év második felében ugyanis az áremelkedés egyértelmű gyorsulására lehet számítani. A hatósági árak esetleges kivezetése, a vállalati energiaköltségek elhúzódó hatásai, a telekommunikációs és a pénzügyi szektor bejelentett áremelései, valamint az aszály miatt dráguló élelmiszerek mind felfelé hajtják majd a fogyasztóiár-indexet.
- írja az elemzés.
A szakértői várakozások egybecsengenek az MNB prognózisával, amely szerint az év végére az infláció visszakúszhat a 4-5 százalékos sávba.
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Mindez komoly döntési helyzet elé állítja a jegybank Monetáris Tanácsát a június végi kamatdöntő ülésen. A kedvező hazai mutatók, mint a visszafogott maginfláció és az erős forint, önmagukban indokolhatnák az irányadó kamat további, akár 25 vagy 50 bázispontos csökkentését.
A nemzetközi környezet azonban egyre kevésbé támogató. A közel-keleti konfliktus elhúzódó gazdasági hatásai és a globálisan fokozódó inflációs kockázatok miatt a vezető jegybankok, köztük az Európai Központi Bank, szigorúbb monetáris politikára kényszerülhetnek. Ebben a környezetben kérdéses, hogy a hazai jegybank szembe tud-e menni a globális trenddel. Bár az aktuális májusi adat kedvező alapot teremtene a lazításra, a jövőbeli árfelhajtó tényezők és a külső bizonytalanságok miatt könnyen előfordulhat, hogy a döntéshozók egyelőre a kivárás mellett döntenek.
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