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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 5.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 5.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. augusztus 5., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.08.06: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből délutántól helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton elkezd északi, északnyugati irányba fordulni a szél és megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18, 25 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetnek. Délután jellemzően 36, 42 fok valószínű.

2026.08.07: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 17, 25, délután többnyire 29, 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még egy-két fokkal melegebb is lehet.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk, a szervezet egyre jobban elfárad. Mindezek mellett nagyon erős UV-sugárzás ellen is védekezzünk lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, valamint megfelelő faktorszámú naptej használatával. (2026.08.04)

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