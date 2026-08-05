Nagyot fogott Toto, a vámosok kutyája: 17 milliós illegális cigifogás került elő a raktérből

A bútorszállítmányba rejtett, több mint hatezer doboznyi csempészárut a pénzügyőrök lefoglalták.

Több mint 17 millió forint értékű illegális cigarettát szagolt ki egy keresőkutya az M1-es autópályán egy Romániából Franciaországba tartó teherautóban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai Győr-Moson-Sopron vármegyében állították meg a járművet.

Toto, a cigaretta- és kábítószer-kereső kutya már a ponyva felnyitása előtt gyanút fogott, és azonnal jelzett a járőröknek. A raktérbe lépve az eb egyenesen a hátsó részhez vezette a pénzügyőröket, ahol az alsó kartondobozokba rejtve összesen 6270 doboz román zárjegyes cigarettát találtak.

A teherautót vezető 24 éves férfi elismerte, hogy az összes dohánytermék az övé, állítása szerint a tiltott rakományról sem a fuvarozó cég, sem a bútorok tulajdonosa nem tudott.

A hatóság a csempészárut lefoglalta, a sofőr ellen pedig jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indított eljárást. A férfi a bűncselekmény elkövetése miatt akár 20 millió forintot meghaladó bírságra is számíthat.