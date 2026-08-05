Nem minden ecet az, aminek látszik? Innen ismerheted fel a szintetikus termékeket - Még mindig van belőlük a magyar boltok polcain

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közlése szerint a Magyar Közlönyben kihirdetett 9/2026. (VII. 24.) ÁÉM rendelet átírja és szigorítja a hazai ecetgyártás, -jelölés és -forgalmazás szabályait. A miniszteri szintű rendelet 2026. július 28-tól lépett hatályba, melynek elsődleges célja a fogyasztók egyértelmű tájékoztatása és az ecet minőségének javítása.

A friss rendelet hozta legfontosabb változás, hogy az „ecet” megnevezést a jövőben kizárólag a mezőgazdasági eredetű alapanyagokból, kétszeres biológiai erjesztéssel előállított termékek viselhetik. Ez azt jelenti, hogy a szintetikus, vegyi úton gyártott ecetsav vizes hígításával nyert termékek többé jogilag nem nevezhetők ecetnek.

A rendelet meghatározza továbbá az ecethez hozzáadható cukor maximális mennyiségét is a magas minőség garantálása és a kedvezőtlen egészségügyi hatások visszaszorítása érdekében - írja a NAK. A jogszabály türelmi időt biztosít a gyártóknak az új szabályozás alkalmazkodásához, ugyanis a korábbi szabályok szerint előállított termékek az új jogszabály hatálybalépéstől számított 18. hónap utolsó napjáig állíthatók elő és hozhatók forgalomba, míg

azok a tételek, amelyeket már kiszállítottak a kereskedőknek, a minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig korlátozás nélkül forgalomban tarthatók.

A rendelet részletesen ismerteti továbbá a gyümölcsecet, gyümölcsborecet, szeszecet, balzsamecet és egyéb ecet termékcsoportok, valamint az almaecet és almaborecet termékek meghatározását, felhasználható összetevők listáját, valamint a minőségi jellemzőket - közölte az agrárkamara.