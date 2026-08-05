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Erre senki sem számított: elképesztő menetelésbe kezdett a forint, padlóra küldte a külföldi devizákat
A hazai fizetőeszköz stabilan tartja az idei évben mutatott, több százalékos felértékelődési trendjét.
Szerda reggelre a forint valamennyi főbb devizával szemben erősödött a kedd este mutatott árfolyamokhoz képest is.
A nemzetközi devizapiacon reggel hét órára az euró jegyzése 360,73 forintra mérséklődött a kedd délután hat órakor mért 361,49 forintról. A dollár szintén gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben, az árfolyama 313,68 forintról 312,83 forintra esett vissza. A svájci frankért az előző napi 387,54 forint helyett szerda reggel már csak 386,99 forintot kértek.
Az augusztusi adatok alapján a forint kifejezetten jól teljesít 2026-ban, hiszen az év eleje óta az euróval szemben 6,2, a svájci frankkal szemben 6,3, míg a dollárhoz viszonyítva 4,5 százalékkal erősödött.
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A Világbank 2025-ös jövedelmi besorolása szerint a világ 64 országa és területe tartozik a magas jövedelmű gazdaságok közé, köztük Magyarország is.
A forint továbbra is alulértékelt a dollárral szemben, az alulértékeltség mértéke azonban tizenkét éve nem látott legalacsonyabb szintre csökkent.
A vendéglátás forgalmát a következő hónapokban a háztartások javuló pénzügyi helyzete is támogatja.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő estére a főbb devizákkal szemben.
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