Erre senki sem számított: elképesztő menetelésbe kezdett a forint, padlóra küldte a külföldi devizákat

A hazai fizetőeszköz stabilan tartja az idei évben mutatott, több százalékos felértékelődési trendjét.

Szerda reggelre a forint valamennyi főbb devizával szemben erősödött a kedd este mutatott árfolyamokhoz képest is.

A nemzetközi devizapiacon reggel hét órára az euró jegyzése 360,73 forintra mérséklődött a kedd délután hat órakor mért 361,49 forintról. A dollár szintén gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben, az árfolyama 313,68 forintról 312,83 forintra esett vissza. A svájci frankért az előző napi 387,54 forint helyett szerda reggel már csak 386,99 forintot kértek.

Az augusztusi adatok alapján a forint kifejezetten jól teljesít 2026-ban, hiszen az év eleje óta az euróval szemben 6,2, a svájci frankkal szemben 6,3, míg a dollárhoz viszonyítva 4,5 százalékkal erősödött.