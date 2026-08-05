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Pusztító hőség, lekapcsolt szaunák: most kiderült, lesz-e áremelés a budapesti fürdőkben
A szaunák üzemeltetésének felfüggesztésével, a nagy áramigényű élményelemek esti lekapcsolásával és a meghosszabbított nyitvatartás korlátozásával a gyógyfürdőket összefogó vállalat több mint 32 ezer kilowattóra energiát takarít meg, miközben a jegyárak változatlanok maradnak.
A rendkívüli hőség miatt átfogó energiatakarékossági és vízkorlátozási intézkedéseket vezetett be a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt - erről Szűts Ildikó, a társaság vezérigazgatója beszélt az Inforádióban. A szélsőséges időjárás azonnali lépéseket követelt a fürdőüzemeltető társaságtól.
A vezérigazgató tájékoztatása szerint egy tíznapos intézkedéscsomagot léptettek életbe, amellyel jelentős energiamegtakarítást érnek el a fővárosi létesítményekben. Ennek részeként teljesen felfüggesztették a szaunák és gőzkabinok működését, mivel a kánikulában amúgy is minimális irántuk a kereslet.
Emellett délután öt óra után kikapcsolják a nagy fogyasztású vízi attrakciókat – mint például a Palatinus hullámmedencéjét –, valamint ideiglenesen szüneteltetik az este tíz óráig tartó éjszakai fürdőzést is.
A strandok és gyógyfürdők így egységesen este nyolckor zárnak, ami továbbra is kényelmes lehetőséget biztosít a munkaidő utáni kikapcsolódásra.
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Az áramfogyasztás csökkentése mellett a víztakarékosságra is kiemelt figyelmet fordítanak. A strandokhoz tartozó kiterjedt – a Palatinus esetében például többhektáros – zöldfelületek öntözését heti legfeljebb három alkalomra korlátozták. A cél az, hogy a pázsit továbbra is alkalmas maradjon a pihenésre, ám a fenntartása a lehető legkevesebb vizet igényelje.
Bár a kényelmi szolgáltatások egy része átmenetileg nem érhető el, az alapkínálat 98 százaléka továbbra is rendelkezésre áll, ezért a vállalat nem tartotta indokoltnak a jegyárak mérséklését. A vezetőség ugyanakkor attól tart, hogy a korábbi hőhullámokhoz hasonlóan a legmelegebb napokon érezhetően visszaesik a vendégforgalom. Bár a hét első felében még nagy volt az érdeklődés a fürdők iránt, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az extrém hőségben sokan inkább otthon maradnak.
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