Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Gazdaság

Így zárt ma a magyar tőzsde: rosszul járt, aki ebbe a papírba fektetett

Pénzcentrum
2026. május 6. 18:08

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 35,77 pontos, 0,03 százalékos csökkenéssel, 135 899,33 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője, Aradványi Péter szerint a közel-keleti konfliktusról érkező pozitív hírek hatására 2 százalék feletti emelkedést mutattak a nyugat-európai tőzsdék és a tengerentúli piacok is pluszban álltak, a BUX ezzel szemben alulteljesítő volt. A kedvező hangulatból az OTP és a Magyar Telekom profitált leginkább, a budapesti börzét a meredeken csökkenő olajár miatt gyengülő Mol húzta lefelé - tette hozzá az elemző.

  • A Mol árfolyama 116 forinttal, 2,69 százalékkal 4198 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,45 százalékkal 42 760 forintra erősödött, forgalmuk 29,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,69 százalékkal 2520 forintra nőtt, forgalma 1,9 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,17 százalékkal 12 990 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9106,62 ponton zárt szerdán, ez 46,45 pontos, 0,51 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
2026. május 6. 16:45
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 6. 15:51
RTL-bejelentés: Visszatér a The Floor
A gameshow minden hétköznap este látható lesz.
Bankmonitor  |  2026. május 6. 14:44
Úgy veszik fel a magyarok a személyi hitelt, mintha nem lenne holnap
Az MNB statisztikái alapján 2026 márciusában 121,26 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölc...
Holdblog  |  2026. május 5. 09:37
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt....
Buxelliott  |  2026. május 4. 18:54
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Jogg...
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

