Így zárt ma a magyar tőzsde: rosszul járt, aki ebbe a papírba fektetett
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 35,77 pontos, 0,03 százalékos csökkenéssel, 135 899,33 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője, Aradványi Péter szerint a közel-keleti konfliktusról érkező pozitív hírek hatására 2 százalék feletti emelkedést mutattak a nyugat-európai tőzsdék és a tengerentúli piacok is pluszban álltak, a BUX ezzel szemben alulteljesítő volt. A kedvező hangulatból az OTP és a Magyar Telekom profitált leginkább, a budapesti börzét a meredeken csökkenő olajár miatt gyengülő Mol húzta lefelé - tette hozzá az elemző.
- A Mol árfolyama 116 forinttal, 2,69 százalékkal 4198 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,45 százalékkal 42 760 forintra erősödött, forgalmuk 29,7 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,69 százalékkal 2520 forintra nőtt, forgalma 1,9 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,17 százalékkal 12 990 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9106,62 ponton zárt szerdán, ez 46,45 pontos, 0,51 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
