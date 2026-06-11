A Nasdaq, a vezető árjegyzők – köztük a Citadel Securities és a Jane Street –, valamint a brókercégek már hetek óta folyamatosan tesztelik rendszereiket.
Hatalmas külföldi üzletet zárt le a hazai olajóriás: azonnal reagált a magyar tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1297,68 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 133 528,69 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Czibere Ákos az OTP emelkedésében az elmúlt napok gyengülésének korrekcióját látja, a Magyar Telekom és a Richter pedig - tette hozzá - azért eshetett vissza, mert a befektetői célpontként népszerűbb kibocsátók felé fordultak a részvényvásárlók.
Vállalati hír csak a Mol árfolyamát befolyásolta, a vállalatcsoport szerdán lezárta a tárgyalást a szerb állammal a NIS olajvállalat megvásárlásáról - tette hozzá.
A Mol 130 forinttal, 3,42 százalékkal 3930 forintra erősödött 3,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 730 forinttal, 1,82 százalékkal 40 880 forintra nőtt, forgalmuk 11,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,66 százalékkal 2690 forintra csökkent, forgalma 996,3 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,44 százalékkal 11 650 forintra esett, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9313,79 ponton zárt csütörtökön, ez 1,48 pontos, 0,02 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Vegyes jelzések a BÉT-en: az OTP, Mol és Richter kulcsszinteken billeg, az elemző szerint iránykeresés jöhet.
Lezárták a vitás kérdéseket a NIS ügyében, a szerb állam pedig még nagyobb befolyáshoz juthat a vállalatban.
Korszakváltás az uniós pénzeknél: a Magyarországra érkező új beruházásokat is átírhatja a brüsszeli reform
. A szabályozás a Magyarországra érkező új, EU-n kívüli beruházásokra is jelentős hatással lesz.
Kisebb visszaeséssel kezdte a napot a forint, az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama is emelkedett.
A tavalyinál jóval kevesebb pénzt von el az állam az önkormányzatoktól, Budapestnek idén semmit sem kell fizetnie.
Nyolc év után újra a Sziget élén találta magát Gerendai Károly, de ezúttal egészen más helyzetben, mint amikor 2017-ben eladta a fesztivált.
A gyermekes családok jövedelmi helyzetét vizsgálta legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.
Vegyesen alakult, alig változott szerdán a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Új panaszkezelési szabályokat vezet be az MNB, amelyek több ponton is erősítik a pénzügyi szolgáltatókkal szembeni fogyasztói jogokat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1141,62 pontos, 0,86 százalékos csökkenéssel, 132 231,01 ponton zárt szerdán.
Melyek Európa leggazdagabb régiói? És hogyan lehetséges, hogy egyes fővárosi térségek már a nyugat-európai gazdasági központokkal versenyezhetnek? Mutatjuk!
Friss gazdasági előrejelzés érkezett: így alakulhat az infláció, a forintárfolyam és a magyarok fizetése
A vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP-adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a toleranciasávban maradhat.
Rendkívüli bejelentés: 540 milliárdos energetikai program indul Magyarországon, de vészesen szűk a határidő
Összesen 540 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatási programot indít a kormány az újonnan felszabadított uniós forrásokból az áramhálózati társaságok számára.
Az iráni háború okozta energiaár-sokk miatt idén technikai recesszióba csúszhat a német gazdaság.
Egy ellenszavazat mellett döntöttek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai az április 28-i ülésen az alapkamat tartásáról.
A nyári utazásukat tervező magyarok számára az elmúlt hónapok forinterősödése komoly megtakarítást hozott, ám a kérdés továbbra is adott: érdemes-e még várni az euróvásárlással?
A pályázati kiírásra 652 szervezet nyújtotta be az igényét, amelyek végül összesen 551,8 millió forint támogatást nyertek el.
Iránykereséssel nyithat szerdán a Budapesti Értéktőzsde az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.