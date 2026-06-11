Hatalmas külföldi üzletet zárt le a hazai olajóriás: azonnal reagált a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1297,68 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 133 528,69 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Czibere Ákos az OTP emelkedésében az elmúlt napok gyengülésének korrekcióját látja, a Magyar Telekom és a Richter pedig - tette hozzá - azért eshetett vissza, mert a befektetői célpontként népszerűbb kibocsátók felé fordultak a részvényvásárlók.

Vállalati hír csak a Mol árfolyamát befolyásolta, a vállalatcsoport szerdán lezárta a tárgyalást a szerb állammal a NIS olajvállalat megvásárlásáról - tette hozzá.

A Mol 130 forinttal, 3,42 százalékkal 3930 forintra erősödött 3,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 730 forinttal, 1,82 százalékkal 40 880 forintra nőtt, forgalmuk 11,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,66 százalékkal 2690 forintra csökkent, forgalma 996,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,44 százalékkal 11 650 forintra esett, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9313,79 ponton zárt csütörtökön, ez 1,48 pontos, 0,02 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.