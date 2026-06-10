Iránykereséssel nyithat szerdán a Budapesti Értéktőzsde az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Megszületett a döntés: több száz hazai önkéntes tűzoltóság kap komoly állami támogatást
Idén több mint 550 millió forintos állami támogatást oszt szét a katasztrófavédelem 652 hazai önkéntes tűzoltó-egyesület között. A pályázati forrásokat a szervezetek működési költségekre, eszközbeszerzésre és felújításokra fordíthatják.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az idei évre összesen 690 millió forintos keretösszeget biztosított, amelyből 138 millió forint az önállóan beavatkozó, míg 552 millió forint a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek számára volt elérhető.
A pályázati kiírásra 652 szervezet nyújtotta be az igényét, amelyek végül összesen 551,8 millió forint támogatást nyertek el. A megítélt összeg és a teljes keret közötti különbözetet tartalékként kezelik, amely a központilag beszerzett EDR-rádiók esetleges áringadozását hivatott fedezni.
A nyertes egyesületek a támogatást a tényleges szükségleteik szerint használhatják fel. A legnagyobb részt, 273,9 millió forintot tűzoltó-szakmai és egyéb felszerelések vásárlására, míg 179,7 millió forintot a mindennapi működési költségeikre fordíthatnak.
Emellett a szertárak korszerűsítésére 42 millió, a gépjárművek és a technikai eszközök felújítására pedig 39,3 millió forint jut. Mindezeken felül a szervezetek 16,9 millió forint értékben természetbeni támogatásként új EDR-rádiókat is átvehetnek.
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