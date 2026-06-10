2026. június 10. szerda Margit, Gréta
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két tűzoltó vizet permetez a narancssárga lángok alján.
Gazdaság

Megszületett a döntés: több száz hazai önkéntes tűzoltóság kap komoly állami támogatást

MTI
2026. június 10. 09:23

Idén több mint 550 millió forintos állami támogatást oszt szét a katasztrófavédelem 652 hazai önkéntes tűzoltó-egyesület között. A pályázati forrásokat a szervezetek működési költségekre, eszközbeszerzésre és felújításokra fordíthatják.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az idei évre összesen 690 millió forintos keretösszeget biztosított, amelyből 138 millió forint az önállóan beavatkozó, míg 552 millió forint a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek számára volt elérhető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pályázati kiírásra 652 szervezet nyújtotta be az igényét, amelyek végül összesen 551,8 millió forint támogatást nyertek el. A megítélt összeg és a teljes keret közötti különbözetet tartalékként kezelik, amely a központilag beszerzett EDR-rádiók esetleges áringadozását hivatott fedezni.

A nyertes egyesületek a támogatást a tényleges szükségleteik szerint használhatják fel. A legnagyobb részt, 273,9 millió forintot tűzoltó-szakmai és egyéb felszerelések vásárlására, míg 179,7 millió forintot a mindennapi működési költségeikre fordíthatnak.

Emellett a szertárak korszerűsítésére 42 millió, a gépjárművek és a technikai eszközök felújítására pedig 39,3 millió forint jut. Mindezeken felül a szervezetek 16,9 millió forint értékben természetbeni támogatásként új EDR-rádiókat is átvehetnek.
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #pályázat #tűzoltók #támogatás #gazdaság #állami támogatás #tűzoltó #katasztrófavédelem #önkéntes #gépjármű #tűzoltóság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:56
09:45
09:30
09:29
09:23
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 9. 16:57
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 10. 08:44
Megnyitott egy banki e-mailt, és kiderült: évente 47 000 forintot fizet feleslegesen
Évente tízezrek mehetnek el egy bankszámlára úgy, hogy észre sem veszed. Anna 47 000 forintot fizete...
MEDIA1  |  2026. június 9. 10:31
Összefogtak a magyarországi tévék, elindult a Hazaiban Hirdetünk kampány
A Hazaiban Hirdetünk kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy a reklámpénzek jelentős része ma globá...
Holdblog  |  2026. június 9. 10:15
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a szem...
iO Charts  |  2026. június 8. 14:01
Palantir részvény: az AI forradalom nyertese 2026-ban?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Palantir részvény az elmúlt öt évben +460%-ot emelkedett, de az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
2026. június 9.
Kiszámoltuk, mikor érhetjük utol Ausztriát: 50 év vagy -3,5 millió magyar
2026. június 9.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
2 napja
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
3
2 hete
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
4
2 napja
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
5
3 napja
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
PÉNZÜGYI KISOKOS
Banktitok
A banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló információ vagy adat, amely ügyfél személyére, vagyoni helyzetére, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 06:30
Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 05:32
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
Agrárszektor  |  2026. június 10. 09:01
Járványveszélytől tart a magyar hatóság: komoly szigorítás jön