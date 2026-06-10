2026. június 10. szerda Margit, Gréta
25 °C Budapest
MEX
Mexikó Dél-Afrika
RSA
 Csütörtök 21:00
A csoport
KOR
Dél-Korea Csehország
CZE
 Péntek 04:00
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei grafikon és részvényárfolyamok háttér.
Gazdaság

Friss gazdasági előrejelzés érkezett: így alakulhat az infláció, a forintárfolyam és a magyarok fizetése

Pénzcentrum
2026. június 10. 17:31

A vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP-adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a toleranciasávban maradhat. A gazdasági kilátásokat érdemben javítja, hogy 2026 második negyedévében megállapodás született mintegy 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról, amely középtávon támogathatja a beruházásokat és a növekedést. Az erős forint, az enyhülő infláció és a magas nominális kamatszint együttese teret adhat a monetáris lazításnak, míg a költségvetési hiány a következő években fokozatosan csökkenhet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az MBH Elemzési Centrum legfrissebb Makrogazdasági Kitekintőjéből kiderül, hogy az első negyedéves GDP-adatok a várakozásoknál kedvezőbben alakultak, ami rövid távon pozitív képet fest a magyar gazdaság teljesítményéről. Ugyanakkor a jelenlegi élénkülés fenntarthatóságával kapcsolatban továbbra is indokolt az óvatosság. A növekedést részben átmeneti tényezők – például a költségvetési jövedelemkiengedések – is támogathatták, miközben a háztartások fogyasztásának alakulása alapvetően a reáljövedelmek és a bizalom függvénye marad.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A közelmúltbeli növekedési adatok kedvezőek voltak, de középtávon már árnyaltabb a kép. 2026-ban továbbra is mérsékelt, körülbelül 1,6 százalékos GDP-bővülést tartunk reálisnak, amelyet elsősorban a fogyasztás hajthat. 2027-ben ugyanakkor kiegyensúlyozottabb szerkezetű, 3 százalék körüli növekedés jöhet létre, különösen akkor, ha a külső kereslet élénkülése mellett a most felszabadított uniós források is egyre nagyobb mértékben jelennek meg a gazdaságban” – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

A beruházások alakulását rövid távon költségvetési korlátok fékezhetik, ugyanakkor a már bejelentett ipari kapacitásbővítések – különösen az akkumulátor- és járműiparban – középtávon érdemi támaszt jelenthetnek. Emellett fontos tényező, hogy 2026 második negyedévében megállapodás született mintegy 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról, ami számottevő felfelé mutató kockázatot jelent a beruházások szempontjából. Ugyanakkor ezek tényleges lehívása és gazdasági hatása várhatóan időben elhúzódik, és inkább 2027-től jelenhet meg markánsabban.

Munkaerőpiac: demográfiai korlátok és óvatos kilátások

A munkaerőpiacot továbbra is egyaránt alakítják strukturális és külső kockázatok. A demográfiai folyamatok – különösen a népesség csökkenése – egyre erősebb korlátot jelentenek a foglalkoztatás bővülésében, miközben a nemzetközi bizonytalanságok is fékezik a stabilizációt. „A vállalatok növekvő költségnyomással szembesülnek, ami visszafoghatja a foglalkoztatási hajlandóságot. Ennek ellenére nem számítunk a munkanélküliségi ráta jelentős emelkedésére, 2026-ban átlagosan 4,6 százalék körüli szinttel kalkulálunk” – hangsúlyozta Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője. A béremelkedés üteme idén még viszonylag erős maradhat, közel 9 százalékos növekedéssel, azonban 2027-re már lassulás várható. A reálbérek növekedése az év első felében támogathatja a fogyasztást, később azonban az inflációs kilátások miatt mérséklődhet.

Kapcsolódó cikkeink:

Az inflációs folyamatokat jelenleg több tényező is befolyásolja, köztük az árkorlátozó intézkedések, az energiaárak és az árfolyam alakulása. A védett üzemanyagárak és az árrésstopok kivezetése fokozatosan történhet, így ezek inflációs hatása időben elhúzódva jelentkezik majd. „Az inflációs kép összességében kedvező: az idei évben 2,7 százalék körüli, majd 2027-ben 3,7%-os átlagos inflációval számolunk, ami a toleranciasávon belül marad. Ugyanakkor a szabályozott árak kivezetése és az inflációs várakozások változása miatt középtávon enyhe emelkedés valószínű” – emelte ki a szakértő. A forint erősödése fontos szerepet játszik az infláció fékezésében, miközben a globális energiaárak alakulása továbbra is kockázatot jelent.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Van tere a kamatcsökkentésnek

Az infláció alakulása és a forintárfolyam erősödése mellett a jelenlegi kamatszint – régiós összevetésben – magasnak számít, ami teret adhat a monetáris lazításnak. „A kedvező inflációs környezet és az erős forint együttesen lehetőséget teremthet kamatcsökkentésekre az előttünk álló hónapokban. A piacok árazása is azt mutatja, hogy a befektetők magasnak érzékelik a jelenlegi kamatszintet, és ezt tükrözi az inverzzé váló hozamgörbe is” – fogalmazott Árokszállási Zoltán. Az MBH Elemzési Centrum várakozása szerint az alapkamat 2026 végére 5,50 százalékra, 2027 végére pedig 5,00 százalékra csökkenhet.

2026-ban a forint erősödő pályára állt, amit egyaránt segített az EU-forrásokhoz való hozzáférés és az euróövezeti csatlakozás lehetősége, illetve a kedvezővé váló globális hangulat. „A forint pályáját az elmúlt időszakban a bizalom erősödése és a relatíve szigorú monetáris politika határozta meg. Várakozásaink szerint az euró-forint árfolyam az év végére 360 körül alakulhat, ami a korábbi előrejelzéseknél erősebb szintet jelent” – mondta a szakértő. A jövőben a globális kockázati étvágy, az energiaárak és a gazdaságpolitikai hitelesség alakulása marad kulcsfontosságú.

Az államháztartás egyenlege rövid távon továbbra is kihívásokkal szembesül, de középtávon már csökkenő hiánypálya rajzolódhat ki. „2026-ban még 6 százalék feletti GDP-arányos hiányra számítunk, amely 2027-ben az 5-5,5 százalékos sávba mérséklődhet. A hiánycsökkenés egyik kulcsa a fiskális fegyelem mellett az uniós források beáramlása és gazdasági növekedés biztosítása lehet” – emelte ki Árokszállási Zoltán. A költségvetési egyensúly javulását az EU-források lehívása, valamint a gazdasági növekedés erősödése is támogathatja. Az államadósság-ráta a következő években stabilizálódhat, majd fokozatos csökkenésnek indulhat, amelyhez az erős forint és a mérséklődő kamatkörnyezet is hozzájárulhat.
Címlapkép: Getty Images
#alapkamat #forint #európai unió #infláció #gazdaság #munkaerőpiac #gdp #államháztartás #gazdasági növekedés #MBH Bank #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:15
17:02
16:50
16:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 9. 16:57
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. június 10. 12:01
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három or...
Bankmonitor  |  2026. június 10. 08:44
Megnyitott egy banki e-mailt, és kiderült: évente 47 000 forintot fizet feleslegesen
Évente tízezrek mehetnek el egy bankszámlára úgy, hogy észre sem veszed. Anna 47 000 forintot fizete...
MEDIA1  |  2026. június 9. 10:31
Összefogtak a magyarországi tévék, elindult a Hazaiban Hirdetünk kampány
A Hazaiban Hirdetünk kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy a reklámpénzek jelentős része ma globá...
iO Charts  |  2026. június 8. 14:01
Palantir részvény: az AI forradalom nyertese 2026-ban?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Palantir részvény az elmúlt öt évben +460%-ot emelkedett, de az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 10.
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
2026. június 10.
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2
2 napja
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
3
3 napja
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
4
6 napja
Évek óta nem látott szintre erősödött a forint: fontos határt tört át a magyar deviza
5
2 napja
Iszonyatos adósság dőlhet a magyar állam nyakába, ha átveszik a hazai óriáscéget: tényleg megéri ez?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelem igazolás
olyan igazolás, mely a kártyát igénylő munkáltatójától származik jövedelmére vonatkozóan. Vállalkozónál az APEH látja el ezt a teendőn, nyugdíjasnál elegendő a saját nyugdíjszelvényt bemutatni, diáknál pedig az ösztöndíjra szóló igazolást.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 16:20
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik augusztusban és ősszel a lomokat
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 16:01
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
Agrárszektor  |  2026. június 10. 17:26
Nem akármi történik a magyar vadászokkal: súlyos dologra derült fény