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Gazdaság

Fékez a gazdasági motor: felére vágták a növekedési várakozásokat a megugró energiaárak miatt

MTI
2026. június 10. 15:17

Az iráni háború okozta energiaár-sokk miatt idén technikai recesszióba csúszhat a német gazdaság, ami arra késztette a DIW gazdaságkutató intézetet, hogy a felére csökkentse az idei növekedési várakozásait.

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A legfrissebb prognózis szerint a német bruttó hazai termék (GDP) idén mindössze 0,5 százalékkal, jövőre pedig 0,8 százalékkal bővülhet, ami a tavaszi várakozásokhoz képest csaknem fél százalékpontos rontást jelent. Az intézet arra számít, hogy a gazdasági teljesítmény a második és a harmadik negyedévben enyhén visszaesik, és a helyzet várhatóan csak az év végére stabilizálódik.

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A törékeny fellendülést a megugró olaj- és gázárak akasztják meg. A dráguló energia tovább fűti a fogyasztói árakat, ami érdemben rontja a háztartások vásárlóerejét, és fokozza a bizonytalanságot a vállalati szektorban. A gazdaságkutatók becslése szerint az infláció idén 2,9 százalékos, jövőre pedig 3 százalékos lesz, így a pénzromlás üteme tartósan meghaladja majd az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs célját.
Címlapkép: Getty Images
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