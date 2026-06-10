Fékez a gazdasági motor: felére vágták a növekedési várakozásokat a megugró energiaárak miatt

Az iráni háború okozta energiaár-sokk miatt idén technikai recesszióba csúszhat a német gazdaság, ami arra késztette a DIW gazdaságkutató intézetet, hogy a felére csökkentse az idei növekedési várakozásait.

A legfrissebb prognózis szerint a német bruttó hazai termék (GDP) idén mindössze 0,5 százalékkal, jövőre pedig 0,8 százalékkal bővülhet, ami a tavaszi várakozásokhoz képest csaknem fél százalékpontos rontást jelent. Az intézet arra számít, hogy a gazdasági teljesítmény a második és a harmadik negyedévben enyhén visszaesik, és a helyzet várhatóan csak az év végére stabilizálódik.

A törékeny fellendülést a megugró olaj- és gázárak akasztják meg. A dráguló energia tovább fűti a fogyasztói árakat, ami érdemben rontja a háztartások vásárlóerejét, és fokozza a bizonytalanságot a vállalati szektorban. A gazdaságkutatók becslése szerint az infláció idén 2,9 százalékos, jövőre pedig 3 százalékos lesz, így a pénzromlás üteme tartósan meghaladja majd az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs célját.