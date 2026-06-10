Egy ellenszavazat mellett döntöttek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai az április 28-i ülésen az alapkamat tartásáról.
Fékez a gazdasági motor: felére vágták a növekedési várakozásokat a megugró energiaárak miatt
Az iráni háború okozta energiaár-sokk miatt idén technikai recesszióba csúszhat a német gazdaság, ami arra késztette a DIW gazdaságkutató intézetet, hogy a felére csökkentse az idei növekedési várakozásait.
A legfrissebb prognózis szerint a német bruttó hazai termék (GDP) idén mindössze 0,5 százalékkal, jövőre pedig 0,8 százalékkal bővülhet, ami a tavaszi várakozásokhoz képest csaknem fél százalékpontos rontást jelent. Az intézet arra számít, hogy a gazdasági teljesítmény a második és a harmadik negyedévben enyhén visszaesik, és a helyzet várhatóan csak az év végére stabilizálódik.
A törékeny fellendülést a megugró olaj- és gázárak akasztják meg. A dráguló energia tovább fűti a fogyasztói árakat, ami érdemben rontja a háztartások vásárlóerejét, és fokozza a bizonytalanságot a vállalati szektorban. A gazdaságkutatók becslése szerint az infláció idén 2,9 százalékos, jövőre pedig 3 százalékos lesz, így a pénzromlás üteme tartósan meghaladja majd az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs célját.
Rendkívüli bejelentés: 540 milliárdos energetikai program indul Magyarországon, de vészesen szűk a határidő
Összesen 540 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatási programot indít a kormány az újonnan felszabadított uniós forrásokból az áramhálózati társaságok számára.
A nyári utazásukat tervező magyarok számára az elmúlt hónapok forinterősödése komoly megtakarítást hozott, ám a kérdés továbbra is adott: érdemes-e még várni az euróvásárlással?
A pályázati kiírásra 652 szervezet nyújtotta be az igényét, amelyek végül összesen 551,8 millió forint támogatást nyertek el.
Iránykereséssel nyithat szerdán a Budapesti Értéktőzsde az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Fokozódik a feszültség Washington és Peking között: újabb kínai cégek kerültek feketelistára, meglepő a lista
Az amerikai védelmi minisztérium újabb kínai vállalatokat vett fel a kínai hadsereggel kapcsolatba hozható cégek listájára.
A Reuters friss felmérése szerint egyre több közgazdász számít arra, hogy az amerikai jegybank 2026 végéig változatlanul hagyja irányadó kamatát.
Új korszak küszöbén Magyarország: korlátlan hitellel támogatná a hazai fejlesztéseket az uniós óriásbank
Az új magyar kormány ismét az uniós integrációt, valamint az európai források bevonását helyezi előtérbe.
A magyar GDP/fő PPP-ben akkor érné el a 2024-es osztrák szintet, ha a magyar lakosság a mai 9,5 millió főről körülbelül 6 millióra zsugorodna.
Vegyesen alakult, alig változott kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzésekhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 337,77 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 133 372,63 ponton zárt kedden.
Lassan, de fokozatosan gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése a következő években, miközben az infláció ismét emelkedő pályára állhat.
Alig változott a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Megúszta a leminősítést Magyarország, de a hitelminősítők szerint őszre kézzelfogható eredményekre lesz szükség.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A világ nincs felkészülve az egyre sűrűsödő gazdasági sokkokra, amelyek immár az új normalitás részét jelentik.
A nemzetközi bizonytalanság ellenére is pluszban zárt a BUX, miközben az OTP árfolyama esett.
Egyetértéssel döntött a parlament egy, a devizahiteles ügyeket érintő törvényjavaslatról.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.