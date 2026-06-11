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Gazdaság

Nyomás alatt a hazai sztárrészvények: kulcsfontosságú szintekhez közelítenek a papírok

Pénzcentrum/MTI
2026. június 11. 09:55

Enyhe csökkenéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1141,62 pontos, 0,86 százalékos csökkenéssel, 132 231,01 ponton zárt szerdán.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 40 135 forintnál húzódik fontos támasz, letörése esetén 38 680 forintnál adódhat a következő erősebb technikai szint, míg felül az 50 napos mozgóátlag képez ellenállást 41 002 forintnál. Szerdán az OTP-részvények ára 180 forinttal, 0,45 százalékkal 40 150 forintra csökkent, forgalmuk 15,4 milliárd forintot tett ki.

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A Mol grafikonján 3700 forintnál látható a következő támasz, 3822 és 3900 forintnál pedig ellenállási szintek húzódnak. Varga Zoltán úgy vélte, segítheti a Mol árfolyamát a Mol-NIS megállapodás, amelyet szerdán piaczárás után tettek közzé.

A szerb energiaügyi miniszter szerdán közölte, hogy ha a Mol megszerzi az orosz tulajdonrészt a NIS-ben, akkor Szerbia növelni fogja saját részesedését a vállalatban, és a stratégiai döntéshozatalra is befolyása lesz. A Mol vállalja, hogy a pancsovai finomítót magas kapacitáskihasználtsággal működteti. A Mol és a Gazprom nagy vonalakban már megállapodott, jelenleg véglegesítik a feltételeket. Szerdán a Mol árfolyama 92 forinttal, 2,36 százalékkal 3800 forintra esett, 4,5 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 11 855 forintos támasz alatt zárt szerdán, a következő szint 11 670 forintnál látható, míg ellenállás 12 040 forintnál. Szerdán a Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 820 forintra mérséklődött, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

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A Magyar Telekom a 2736 forintos ellenállás alatt akadt el, míg támasz 2625 forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom 28 forinttal, 1,02 százalékkal 2708 forintra gyengült, forgalma 2,0 milliárd forint volt.
Címlapkép: Getty Images
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