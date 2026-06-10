A vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP-adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a toleranciasávban maradhat.
Vörösbe borult a magyar tőzsde: a külföldi feszültség rántotta le a hazai óriáscégek árfolyamát
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1141,62 pontos, 0,86 százalékos csökkenéssel, 132 231,01 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt, a vezető részvények ára esett az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: az iráni konfliktus kiélesedésével kapcsolatos hírek mozgatták a tőzsdéket világszerte.
A negatív nemzetközi hangulatban a magyar részvényindex is mínuszban zárt, a forgalom átlag felett alakult. A vezető részvényekkel kapcsolatban kiemelte: a Richter globális fejlesztési együttműködési megállapodást kötött az indiai központú Hetero Labs Ltd.-vel a szemaglutid injekció közös fejlesztésére, törzskönyvezésére és kereskedelmi forgalmazására. Bár érdemi bevétele a megállapodásból 2032-től lehet, a bejelentés hatására kevésbé csökkent a gyógyszerpapír árfolyama a negatív hangulatú piacon - tette hozzá.
- A Mol árfolyama 92 forinttal, 2,36 százalékkal 3800 forintra esett, 4,5 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 0,45 százalékkal 40 150 forintra csökkent, forgalmuk 15,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom 28 forinttal, 1,02 százalékkal 2708 forintra gyengült, forgalma 2,0 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 820 forintra mérséklődött, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9312,31 ponton zárt szerdán, ez 88,79 pontos, 0,94 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
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