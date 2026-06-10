Vörösbe borult a magyar tőzsde: a külföldi feszültség rántotta le a hazai óriáscégek árfolyamát

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1141,62 pontos, 0,86 százalékos csökkenéssel, 132 231,01 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt, a vezető részvények ára esett az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: az iráni konfliktus kiélesedésével kapcsolatos hírek mozgatták a tőzsdéket világszerte.

A negatív nemzetközi hangulatban a magyar részvényindex is mínuszban zárt, a forgalom átlag felett alakult. A vezető részvényekkel kapcsolatban kiemelte: a Richter globális fejlesztési együttműködési megállapodást kötött az indiai központú Hetero Labs Ltd.-vel a szemaglutid injekció közös fejlesztésére, törzskönyvezésére és kereskedelmi forgalmazására. Bár érdemi bevétele a megállapodásból 2032-től lehet, a bejelentés hatására kevésbé csökkent a gyógyszerpapír árfolyama a negatív hangulatú piacon - tette hozzá.

A Mol árfolyama 92 forinttal, 2,36 százalékkal 3800 forintra esett, 4,5 milliárd forintos forgalomban.

92 forinttal, 2,36 százalékkal 3800 forintra esett, 4,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 0,45 százalékkal 40 150 forintra csökkent, forgalmuk 15,4 milliárd forintot tett ki.

ára 180 forinttal, 0,45 százalékkal 40 150 forintra csökkent, forgalmuk 15,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 28 forinttal, 1,02 százalékkal 2708 forintra gyengült, forgalma 2,0 milliárd forint volt.

28 forinttal, 1,02 százalékkal 2708 forintra gyengült, forgalma 2,0 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 820 forintra mérséklődött, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9312,31 ponton zárt szerdán, ez 88,79 pontos, 0,94 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.