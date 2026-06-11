Váratlan fordulat: mégsem kell milliárdokat befizetnie Budapestnek, itt a kormány döntése

Megjelent a Magyar Közlönyben az iparűzésiadó-többlet idei befizetéséről szóló rendelet, amely jelentősen enyhíti az önkormányzatokra háruló terheket. Budapestnek, a fővárosi kerületeknek és a megyei jogú városoknak egyáltalán nem kell hozzájárulást fizetniük.

Szerda este megjelent a Magyar Közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idei, június 30-ig fizetendő iparűzésiadó-többletről. A szabályozás alapján az önkormányzatokat érintő elvonás mértéke jelentősen csökken a tavalyi évhez képest.

A Fidesz-kormány által tavaly bevezetett intézkedés első évében még jelentős összegeket vont el egyes településektől. A legnagyobb könnyítést Budapest kapja, amelynek 2025-ben még 3,7 milliárd forint iparűzési adóbevételről kellett lemondania, idén azonban egyetlen forintot sem kell befizetnie.

Nemcsak a főváros mentesül a kötelezettség alól: egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem kell hozzájárulást fizetniük. A Pénzügyminisztérium ugyanakkor összesen 202 település számára állapított meg befizetési kötelezettséget.

A legnagyobb összeget idén Kazincbarcikának kell átutalnia, összesen 787 millió forintot. A szomszédos Berente szintén jelentős összegről, 469 millió forintról kénytelen lemondani.

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Érdekesség, hogy a rendelettervezet csak hétfőn került fel a kormány honlapjára társadalmi egyeztetés céljából. A véleményezési határidőt június 16-ában határozták meg, a jogszabályt azonban a kormány ezt nem megvárva, csaknem egy héttel korábban kihirdette. Az új szabályozás csütörtöktől lép hatályba.

Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán