Megtorpant a forint menetelése: drágult az euró és a dollár csütörtök reggelre

Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró, a dollár és a svájci frank jegyzése egyaránt magasabb szintre emelkedett az előző délutáni árfolyamokhoz képest. Az idei teljesítmény ugyanakkor továbbra is kedvező képet mutat a magyar fizetőeszköz számára.

A forint 0,2 százalékkal gyengült a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 356,54 forinton jegyezték az előző délután hat órai 355,80 forint után, a dollár jegyzése 308,71 forintra ment fel 308,01 forintról, a svájci franké pedig 386,70 forintra 385,82-ről.

A forint az év eleje óta 7,3 százalékkal erősödött az euróval, 5,7 százalékkal a dollárral és 6,4 százalékkal a svájci frankkal szemben.