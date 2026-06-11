Hatalmas pusztítást végzett az éjszakai vihar Magyarországon: megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók

Országszerte jelentős károkat okozott az éjszakai vihar, amely miatt csütörtök reggelig már több mint 170 beavatkozást hajtottak végre a tűzoltók. A bejelentések túlnyomó többsége kidőlt fákhoz és leszakadt ágakhoz kapcsolódott. Több helyszínen lakóépületeket, kerítéseket és közterületeket is veszélyeztettek a vihar által kidöntött növények.

Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar: csütörtök reggelig több mint százhetven káresetet számoltak fel az egységek; az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem.

Azt írták, hogy Abádszalókon a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a Városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczy József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán a Klebelsberg Kunó utcában pedig járdára zuhant egy letört ág.

Hozzátették, hogy Nagykanizsán a Hegyalja úton, Móron a Csókakői dűlőn és Kaposváron a Dobó István utcában az úttestről távolítottak el kidőlt fákat a tűzoltók. A rajok folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán.

Címlapi kép: MTI/Varga György