A Jubelparkban (hollandul)/Parc du Cinquantenaire (franciául) található diadalív a belga állam függetlenségének emlékére épült - Brüsszel, Belgium
Gazdaság

Már nyílik is a pénzcsap? Óriási magyarországi beruházás kapott zöld utat Brüsszelben

Pénzcentrum
2026. április 27. 13:55

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a közel 72 millió eurós, vagyis mintegy 28 milliárd forintos magyar állami támogatást, amellyel a Hankook új teher- és autóbuszabroncs-gyártósort hoz létre a Közép-Dunántúlon. Az 538 millió eurós összköltségű beruházás közel félezer új munkahelyet teremt Fejér vármegyében.

A vállalat helyi üzemében jelenleg személygépkocsikhoz és kisteherautókhoz készítenek gumiabroncsokat. A mostani fejlesztésnek köszönhetően azonban a termékpaletta a nehézgépjárművek abroncsaival is bővül. A vissza nem térítendő állami támogatás kulcsfontosságú volt a projekt megvalósításához. Az uniós vizsgálat megállapításai szerint a cég enélkül vélhetően nem az Európai Gazdasági Térségben építette volna fel az új gyártósort - jelentette a HVG.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A brüsszeli testület megállapította, hogy a magyar állami támogatás arányos, a mértéke nem haladja meg a beruházáshoz feltétlenül szükséges szintet, és nem torzítja a belső piaci versenyt. A döntés meghozatalakor figyelembe vették azt is, hogy az intézkedés teljes mértékben megfelel az uniós szabályoknak. A beruházás ugyanis célzottan segíti a régió gazdasági felzárkózását, növeli a térség versenyképességét, emellett 469 új munkahely létrehozásával érdemben bővíti a foglalkoztatást.

Kapcsolódó cikkeink:
Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?  
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Magyar Péter reagált Mészáros Lőrincnek a TV2 ügyében: készüljön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Védelmi Hivatalnál meghallgatásokra!
A leendő miniszterelnök Facebookon reagált arra, hogy Mészáros Lőrinc, a TV2 Csoport és a Mészáros C...
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően maga...
Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel...
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 27.
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
2026. április 27.
Kimondták az igazságot, szinte teljesen megbénult a vidéki turizmus: óriási feladat előtt áll a Tisza-kormány
2026. április 26.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 13:45
Kiszivárgott egy videó Putyin eltitkolt lányáról: egy európai fővárosban bukkant fel, kiderült miből él most
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 13:04
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
Agrárszektor  |  2026. április 27. 13:32
Végzetes hiba a zöldségek tavaszi vetésekor: mutatjuk, mit ne csinálj