Már nyílik is a pénzcsap? Óriási magyarországi beruházás kapott zöld utat Brüsszelben

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a közel 72 millió eurós, vagyis mintegy 28 milliárd forintos magyar állami támogatást, amellyel a Hankook új teher- és autóbuszabroncs-gyártósort hoz létre a Közép-Dunántúlon. Az 538 millió eurós összköltségű beruházás közel félezer új munkahelyet teremt Fejér vármegyében.

A vállalat helyi üzemében jelenleg személygépkocsikhoz és kisteherautókhoz készítenek gumiabroncsokat. A mostani fejlesztésnek köszönhetően azonban a termékpaletta a nehézgépjárművek abroncsaival is bővül. A vissza nem térítendő állami támogatás kulcsfontosságú volt a projekt megvalósításához. Az uniós vizsgálat megállapításai szerint a cég enélkül vélhetően nem az Európai Gazdasági Térségben építette volna fel az új gyártósort - jelentette a HVG.

A brüsszeli testület megállapította, hogy a magyar állami támogatás arányos, a mértéke nem haladja meg a beruházáshoz feltétlenül szükséges szintet, és nem torzítja a belső piaci versenyt. A döntés meghozatalakor figyelembe vették azt is, hogy az intézkedés teljes mértékben megfelel az uniós szabályoknak. A beruházás ugyanis célzottan segíti a régió gazdasági felzárkózását, növeli a térség versenyképességét, emellett 469 új munkahely létrehozásával érdemben bővíti a foglalkoztatást.