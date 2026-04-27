Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti.
Már nyílik is a pénzcsap? Óriási magyarországi beruházás kapott zöld utat Brüsszelben
Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a közel 72 millió eurós, vagyis mintegy 28 milliárd forintos magyar állami támogatást, amellyel a Hankook új teher- és autóbuszabroncs-gyártósort hoz létre a Közép-Dunántúlon. Az 538 millió eurós összköltségű beruházás közel félezer új munkahelyet teremt Fejér vármegyében.
A vállalat helyi üzemében jelenleg személygépkocsikhoz és kisteherautókhoz készítenek gumiabroncsokat. A mostani fejlesztésnek köszönhetően azonban a termékpaletta a nehézgépjárművek abroncsaival is bővül. A vissza nem térítendő állami támogatás kulcsfontosságú volt a projekt megvalósításához. Az uniós vizsgálat megállapításai szerint a cég enélkül vélhetően nem az Európai Gazdasági Térségben építette volna fel az új gyártósort - jelentette a HVG.
A brüsszeli testület megállapította, hogy a magyar állami támogatás arányos, a mértéke nem haladja meg a beruházáshoz feltétlenül szükséges szintet, és nem torzítja a belső piaci versenyt. A döntés meghozatalakor figyelembe vették azt is, hogy az intézkedés teljes mértékben megfelel az uniós szabályoknak. A beruházás ugyanis célzottan segíti a régió gazdasági felzárkózását, növeli a térség versenyképességét, emellett 469 új munkahely létrehozásával érdemben bővíti a foglalkoztatást.
Elképesztő méreteket öltött a vízhiány itthon egyre rosszabb a helyzet, és még a felmelegedés is rátesz egy lapáttal
Tovább súlyosbodik az országos aszály, érdemi csapadékra a héten sem számíthatunk.
Elképesztő tempóban tűnnek el a milliárdok Mészáros Lőrinc csúcsvállalataiból: van, ahol alig maradt pénz a fizetésekre
Több mint ezermilliárd forintnyi likvid eszközzel rendelkeznek a kormányközeli üzleti körökhöz köthető legnagyobb hazai vállalatok.
Elképesztő fordulat az akkumulátorraktár ügyében: engedtek a helyiek nyomásának, azonnal költözik a bérlő
A CTP bejelentette, hogy eleget tesz Érd és Budafok-Tétény lakói kérésének és a bérlő elviszi az akkumulátor raktárat a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkból.
Egy árnyalatnyit erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben, az előző heti kezdésnél azonban gyengébben állt.
A legutóbbi választások eredménye és a politikai fordulat egyértelműen megnyugtatta a piacokat, végleg eloszlatva azokat a félelmeket.
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 17. hetéből.
A vezető papírok közül az OTP ára esett a leginkább, annak ellenére, hogy a bank papírjairól kedvező hírek érkeztek.
Megszólalt a leendő gazdasági miniszter: ez a nap annak az értéknek az ünnepe, amely a gazdaság egyik legerősebb motorja
Ahol a tudás és az innováció biztonságban van, ott bátrabban születnek új megoldások, versenyképesebb vállalkozások és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek - mondta Kapitány István.
A rendezvény célja, hogy a világban zajló átalakulásokat feltérképezzék és értelmezzék.
Ezt a 12 embert helyezi a TISZA miniszter pozícióba: még 4 hely kiadó, így alakul át a minisztériumok rendszere
"Jövő héten a fennmaradó négy minisztert is bejelentem" - ígérte a leendő miniszterelnök. Vannak már találgatások, kiket jelenthet be még a TISZA miniszter pozíciókra.
"A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz" - mondta el Orbán Viktor.
Még elkerülhető a totális szőlőkatasztrófa Magyarországon? Lépett a hatóság: újabb pusztító vegyszer kapott zöldutat
Már 21 db készítmény és ezeknek 19 db származtatott, illetve 5 db párhuzamos engedéllyel rendelkező változata alkalmazható.
A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.
Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.
Súlyos veszély fenyegeti a vidéki autósokat: azonnali tárgyalást követelnek Magyar Pétertől a kétségbeesett kutasosok
Személyes egyeztetést kezdeményezett a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) Magyar Péter leendő miniszterelnökkel az üzemanyagok hatósági áras rendszere miatt.
Pénteken ugyan erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, heti szinten azonban így is gyengüléssel zárta a kereskedést a bankközi devizapiacon.
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
Az alacsonyabb keresetűek nagyobb arányú kedvezményt kapnának, míg a mediánhoz közeledve fokozatosan csökkenne az adócsökkentés mértéke.
Az Európai Unió már a következő szankciós lépéseken dolgozik Oroszországgal szemben.
-
-
