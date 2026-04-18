Egy friss belügyminiszteri rendelet megnyitja az utat a legkorszerűbb gyógyszerek – köztük az onkológiai, autoimmun és ritka betegségek elleni terápiák – állami finanszírozása előtt.
Itt a 2026-os választás végeredménye: ennyi mandátummal zárt a Tisza Párt, Fidesz, Mi Hazánk - 99,99% a feldolgozottság
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok összeszámolásával biztossá vált a Tisza Párt kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon, így 141 mandátummal alakíthatnak kormányt. A Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett, míg a DK és az MKKP kiesett a parlamentből. Az új Országgyűlés várhatóan május 9-én alakul meg. Magyar Péter még aznap leteheti a miniszterelnöki esküt, miközben gőzerővel zajlik az új kabinet tagjainak kiválasztása és az átadás-átvétel előkészítése.
A szombat estére kialakult, még nem jogerős végeredmény szerint a Tisza Párt kényelmesen túllépte az alkotmányozó többséghez szükséges küszöböt. Az átjelentkezők és a külföldön voksolók szavazatainak köszönhetően az utolsó pillanatban három egyéni választókerületben is megfordították az állást a kormánypárti jelöltekkel szemben.
Ez két Tolna és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei körzetet érintett. Ráadásul a töredékszavazatok rendszere révén egy további listás mandátumot is szereztek. Így a Tisza összesen 96 egyéni és 45 listás hellyel rendelkezik. A Fidesz mindössze 10 egyéni körzetet tudott megnyerni, és 42 listás hellyel vigasztalódhat. A Mi Hazánk hat képviselője kizárólag pártlistáról jutott be az Országgyűlésbe.
Bár a legtöbb helyen egyértelmű az eredmény, Magyar Péter a választás megismétlését követeli a Vas vármegyei 2-es számú választókerületben. Itt a fideszes Ágh Péter alig több mint 250 szavazattal előzte meg a Tisza jelöltjét. A pártelnök szerint szándékos megtévesztés történt. A körzetben ugyanis elindult egy független, szintén Magyar Péter nevű jelölt is. Ő több voksot gyűjtött be, mint amennyi a két esélyes közötti különbség volt. A választási eredmények hivatalosan a jogorvoslati határidők lejárta után, május első napjaiban válnak jogerőssé.
A politikai fókusz most az új Országgyűlés és a kormány megalakítására terelődik. A Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz, aki egyéni mandátumot szerzett Pest vármegyében. Emiatt lemond jelenlegi fővárosi közgyűlési posztjáról.
Teljesen esélytelen úgy keresni itthon, mint nyugaton: hiába szakadnak meg az emberek a melóban - ez a csapda tartja mélyen a fizetéseket
Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is.
Döbbenet, mennyi eljárás zajlik Magyarország ellen: súlyos örökséggel kel megküzdenie a Tisza-kormánynak
A hamarosan hivatalba lépő új magyar kormány egyik legsúlyosabb öröksége az a 78 aktív kötelezettségszegési eljárás, amely jelenleg is zajlik Magyarország ellen.
A magyar állam a költségvetés finanszírozásában egyre nagyobb mértékben támaszkodik devizaforrásokra.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően jelentős erősödésbe kezdett a forint, az euró árfolyama egy hét alatt 375-ről 360 alá esett.
Érkeznek Magyar Péter bejelentései: ő fogja vezetni a Tisza parlamenti frakcióját az új Országgyűlésben
Bujdosó Andreát, a Tisza eddigi fővárosi frakcióvezetőjét kérte fel Magyar Péter a parlamenti Tisza-frakció vezetésére
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.
Hol fordíthat még a Tisza szombaton? Három kerületben rezeg a léc: régi motoros búcsúzhat a parlamenttől
Három körzetben még szoros a küzdelem, ezért a párt akár 143 képviselőt is küldhet a májusban alakuló Országgyűlésbe.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.
Ma tartotta éves közgyűlését az OTP, mely után Csányi Sándor többek között a kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2557,67 pontos, 1,88 százalékos emelkedéssel, 138 818,03 ponton zárt pénteken.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.
Váratlan fordulat a befagyasztott tőke körül: rengeteg magyar háztulajdonos járhat elképesztően jól az új javaslattal
Új szakértői javaslat készült arra, hogyan lehetne visszaszerezni a Magyarország számára korábban megítélt, de jelenleg nem hozzáférhető uniós források egy részét.
Irán délután bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, amire az olaj- és részvénypiacok azonnali, jelentős elmozdulással reagáltak.
A Tisza Párt választási győzelme óta látványosan erősödik a forint a vezető devizákkal szemben.
A Netflix részvényei közel 10 százalékot zuhantak a pénteki tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Teljesen leáll a kártyás fizetés egy hazai óriásbanknál: egyetlen automatából sem kapsz készpénzt abban az időszakban
A leállás ideje alatt sem a fizikai bankkártyás fizetés, sem az online tranzakciók nem működnek.
Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt
A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.
Riadót fújtak a bankszektorban: az új mesterséges intelligencia megkönnyítheti a kiberbűnözők dolgát
Az Anthropic által fejlesztett Claude Mythos nevű mesterségesintelligencia-modell komoly aggodalmakat váltott ki a pénzügyi világ szereplői körében.
