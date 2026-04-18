Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Gazdaság

Itt a 2026-os választás végeredménye: ennyi mandátummal zárt a Tisza Párt, Fidesz, Mi Hazánk - 99,99% a feldolgozottság

Pénzcentrum
2026. április 18. 19:35

A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok összeszámolásával biztossá vált a Tisza Párt kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon, így 141 mandátummal alakíthatnak kormányt. A Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett, míg a DK és az MKKP kiesett a parlamentből. Az új Országgyűlés várhatóan május 9-én alakul meg. Magyar Péter még aznap leteheti a miniszterelnöki esküt, miközben gőzerővel zajlik az új kabinet tagjainak kiválasztása és az átadás-átvétel előkészítése.

A szombat estére kialakult, még nem jogerős végeredmény szerint a Tisza Párt kényelmesen túllépte az alkotmányozó többséghez szükséges küszöböt. Az átjelentkezők és a külföldön voksolók szavazatainak köszönhetően az utolsó pillanatban három egyéni választókerületben is megfordították az állást a kormánypárti jelöltekkel szemben.

Ez két Tolna és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei körzetet érintett. Ráadásul a töredékszavazatok rendszere révén egy további listás mandátumot is szereztek. Így a Tisza összesen 96 egyéni és 45 listás hellyel rendelkezik. A Fidesz mindössze 10 egyéni körzetet tudott megnyerni, és 42 listás hellyel vigasztalódhat. A Mi Hazánk hat képviselője kizárólag pártlistáról jutott be az Országgyűlésbe.

Bár a legtöbb helyen egyértelmű az eredmény, Magyar Péter a választás megismétlését követeli a Vas vármegyei 2-es számú választókerületben. Itt a fideszes Ágh Péter alig több mint 250 szavazattal előzte meg a Tisza jelöltjét. A pártelnök szerint szándékos megtévesztés történt. A körzetben ugyanis elindult egy független, szintén Magyar Péter nevű jelölt is. Ő több voksot gyűjtött be, mint amennyi a két esélyes közötti különbség volt. A választási eredmények hivatalosan a jogorvoslati határidők lejárta után, május első napjaiban válnak jogerőssé.

A politikai fókusz most az új Országgyűlés és a kormány megalakítására terelődik. A Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz, aki egyéni mandátumot szerzett Pest vármegyében. Emiatt lemond jelenlegi fővárosi közgyűlési posztjáról.
Április 18.
Cirkuszok világnapja
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
