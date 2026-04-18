Itt a 2026-os választás végeredménye: ennyi mandátummal zárt a Tisza Párt, Fidesz, Mi Hazánk - 99,99% a feldolgozottság

A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok összeszámolásával biztossá vált a Tisza Párt kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon, így 141 mandátummal alakíthatnak kormányt. A Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett, míg a DK és az MKKP kiesett a parlamentből. Az új Országgyűlés várhatóan május 9-én alakul meg. Magyar Péter még aznap leteheti a miniszterelnöki esküt, miközben gőzerővel zajlik az új kabinet tagjainak kiválasztása és az átadás-átvétel előkészítése.

A szombat estére kialakult, még nem jogerős végeredmény szerint a Tisza Párt kényelmesen túllépte az alkotmányozó többséghez szükséges küszöböt. Az átjelentkezők és a külföldön voksolók szavazatainak köszönhetően az utolsó pillanatban három egyéni választókerületben is megfordították az állást a kormánypárti jelöltekkel szemben.

Ez két Tolna és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei körzetet érintett. Ráadásul a töredékszavazatok rendszere révén egy további listás mandátumot is szereztek. Így a Tisza összesen 96 egyéni és 45 listás hellyel rendelkezik. A Fidesz mindössze 10 egyéni körzetet tudott megnyerni, és 42 listás hellyel vigasztalódhat. A Mi Hazánk hat képviselője kizárólag pártlistáról jutott be az Országgyűlésbe.

Bár a legtöbb helyen egyértelmű az eredmény, Magyar Péter a választás megismétlését követeli a Vas vármegyei 2-es számú választókerületben. Itt a fideszes Ágh Péter alig több mint 250 szavazattal előzte meg a Tisza jelöltjét. A pártelnök szerint szándékos megtévesztés történt. A körzetben ugyanis elindult egy független, szintén Magyar Péter nevű jelölt is. Ő több voksot gyűjtött be, mint amennyi a két esélyes közötti különbség volt. A választási eredmények hivatalosan a jogorvoslati határidők lejárta után, május első napjaiban válnak jogerőssé.

A politikai fókusz most az új Országgyűlés és a kormány megalakítására terelődik. A Tisza Párt parlamenti frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz, aki egyéni mandátumot szerzett Pest vármegyében. Emiatt lemond jelenlegi fővárosi közgyűlési posztjáról.