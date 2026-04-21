Váratlan fenyegetés érkezett Oroszországból: leléphet a Roszatom Magyarországról, mi lesz a Paks II projekttel?
Gazdaság

Váratlan fenyegetés érkezett Oroszországból: leléphet a Roszatom Magyarországról, mi lesz a Paks II projekttel?

Pénzcentrum
2026. április 21. 09:30

Az orosz állami hírügynökség, a RIA Novosztyi friss cikkében reagált Magyar Péter Paks II.-vel kapcsolatos kritikáira. Az írás védi a beruházás költségeit, és politikai zajnak minősíti a politikus kijelentéseit. Ezenfelül a cikkben burkoltan arra is utalnak, hogy a Roszatom elhagyja Magyarországot, miközben hangsúlyozzák, hogy a cég továbbra is nyitott a párbeszédre.

A Magyari Péter újságíró által ismertetett orosz cikk borúlátó hangnemben tárgyalja a paksi bővítést. Az orosz szerző nyíltan üzen Magyar Péternek. Kijelenti: ha valóban túlárazottnak tartja az orosz ajánlatot, akkor "négy év múlva csomagolhat, és eltűnhet a történelem süllyesztőjében". Bár a cikk a címében az áll, "A Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot", szöveg leszögezi, hogy a vállalat hajlandó tárgyalni Budapest "új csapatával". Továbbá az orosz vállalat kész tisztázni a projekt költségeivel kapcsolatban felmerülő kérdéseket.

Az orosz állami média határozottan visszautasítja, hogy az 5. és 6. reaktorblokk megépítése politikai háttéralku eredménye lenne. Álláspontjuk szerint a megállapodás a gazdasági realitások felismerésén alapul. Bár a projekt jelenlegi becsült költsége 14,7 milliárd euróra emelkedett, az oroszok szerint ez a globális piacon még mindig példátlanul alacsony árnak számít.

A kedvező szerződést azzal magyarázzák, hogy az orosz állam nem a profitmaximalizálást tartja szem előtt. Ehelyett stratégiai ágazatként tekint az atomenergiára, így folyamatosan kihasználja és fejleszti mérnöki kapacitásait. Úgy vélik, hogy Nyugat-Európában a kedvezőtlen piaci környezet miatt visszaszorult az atomerőmű-építés, és leépült a mérnöki szaktudás. Ezzel szemben Oroszország a határozott állami szerepvállalásnak köszönhetően megőrizte ezt a képességet.

A cikk végül arra a következtetésre jut, hogy Magyar Péter túlzott költségekről szóló kijelentései csupán politikai retorikának tekinthetők. Az orosz álláspont szerint a politikusnak előbb-utóbb szembesülnie kell a matematikai tényekkel. Emellett tudomásul kell vennie azt a valóságot is, hogy Magyarország egy kisméretű, viszonylag sérülékeny gazdaságú állam.
#magyarország #gazdaság #paks #oroszország #energetika #atomenergia #paksi atomerőmű #energiapolitika #magyar péter

