Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását

Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét. Brüsszel elsősorban a saját gyártókapacitás kiépítését ösztönzi. A magyar energiapolitika azonban – a csúszó Paks II. beruházás árnyékában – eddig főként amerikai technológiában gondolkodott. Ez a jövőben a hazai energiaellátás stabilizálásának és az orosz függőség csökkentésének egyik kulcsa lehet - jelentette a Portfolio.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban beismerte, hogy stratégiai hiba volt az elmúlt évtizedekben elfordulni az atomenergia békés célú felhasználásától. A megbízható, alacsony kibocsátású energiaforrások elhanyagolása kiszolgáltatottá tette Európát a bizonytalan fosszilis importtal szemben. Az energiaellátás biztosítása érdekében az EU most a nukleáris és a megújuló energia kombinálására fókuszál. A korábbi ellenérzések enyhülni látszanak. Ezt jelzi az is, hogy az utóbbi években egyre több zöldpolitikus és korábban atomellenes tagállam változtatott az álláspontján. Emellett az atomenergia hivatalosan is megkapta a zöld taxonómiai minősítést a közösségtől.

Az energiapolitika mára egyértelműen biztonságpolitikai kérdéssé vált. A korábbi ellátási válságok és a 2026-ban kirobbant iráni háború okozta energiapiaci sokk rávilágított arra, hogy az Európai Uniónak csökkentenie kell az ellátási kitettségét.

Bár az EU a tiszta technológiák terén egyelőre lépéshátrányban van az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, a Bizottság új stratégiát mutatott be a kis moduláris reaktorok európai fejlesztésére. Ezek az új típusú berendezések olcsóbbak, gyorsabban telepíthetők és biztonságosabbak a hagyományos atomerőműveknél. Ráadásul képesek folyamatos, stabil áramtermeléssel kiegészíteni az időjárásfüggő megújulókat. A cél egy európai értéklánc kiépítése és az első reaktorok üzembe helyezése a 2030-as évek elején.

A globális technológiai versenyben jelenleg az amerikai vállalatok járnak az élen. A hazai energiapolitika is velük fűzte szorosabbra a kapcsolatait. A magyar kormány és az állami tulajdonú MVM az elmúlt időszakban több megállapodást is kötött amerikai szereplőkkel. A partnerek között megtalálható a Holtec, a GE Vernova és a Westinghouse is, akikkel az SMR-technológia hazai alkalmazásának lehetőségeit vizsgálják. Az Egyesült Államok kulcsfontosságú regionális partnerként tekint Magyarországra. A magas szintű egyeztetések akár tíz ilyen reaktor jövőbeli megépítését is előrevetítik. Ezzel párhuzamosan a meglévő paksi blokkok üzemidő-hosszabbításánál is felmerült az amerikai technológia és az alternatív nukleáris üzemanyag alkalmazása.

A kis moduláris reaktorok hazai telepítése azért is egyre hangsúlyosabb, mert az orosz Roszatom által kivitelezett Paks II. atomerőmű megépülése jelentős csúszásban van. A projekt átadása még a 2030-as évek közepére is bizonytalannak tűnik. A választásokat megnyerő Tisza Párt programja ráadásul a beruházás teljes körű felülvizsgálatát ígéri. Így az SMR-technológiáról szóló, egyre szaporodó amerikai megállapodások akár az orosz projektből való kihátrálás előjelei is lehetnek. Egy új, diverzifikált hazai energiastratégia tartósan képes lehet biztosítani az ország alaperőművi áramellátását. Ezt a kiaknázatlan szél- és geotermikus energia, valamint a modern SMR-reaktorok integrálásával lehetne elérni, miközben érdemben csökkenne a jelenlegi orosz energiafüggőség.