2026. április 19. vasárnap Emma
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy SMR kismoduláris atomerőmű koncepciója egy napsütéses napon. Az SMR a jövő energiakoncepciója. 3d renderelés.
Gazdaság

Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását

Pénzcentrum
2026. április 19. 16:47

Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét. Brüsszel elsősorban a saját gyártókapacitás kiépítését ösztönzi. A magyar energiapolitika azonban – a csúszó Paks II. beruházás árnyékában – eddig főként amerikai technológiában gondolkodott. Ez a jövőben a hazai energiaellátás stabilizálásának és az orosz függőség csökkentésének egyik kulcsa lehet - jelentette a Portfolio.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban beismerte, hogy stratégiai hiba volt az elmúlt évtizedekben elfordulni az atomenergia békés célú felhasználásától. A megbízható, alacsony kibocsátású energiaforrások elhanyagolása kiszolgáltatottá tette Európát a bizonytalan fosszilis importtal szemben. Az energiaellátás biztosítása érdekében az EU most a nukleáris és a megújuló energia kombinálására fókuszál. A korábbi ellenérzések enyhülni látszanak. Ezt jelzi az is, hogy az utóbbi években egyre több zöldpolitikus és korábban atomellenes tagállam változtatott az álláspontján. Emellett az atomenergia hivatalosan is megkapta a zöld taxonómiai minősítést a közösségtől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az energiapolitika mára egyértelműen biztonságpolitikai kérdéssé vált. A korábbi ellátási válságok és a 2026-ban kirobbant iráni háború okozta energiapiaci sokk rávilágított arra, hogy az Európai Uniónak csökkentenie kell az ellátási kitettségét.

Bár az EU a tiszta technológiák terén egyelőre lépéshátrányban van az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, a Bizottság új stratégiát mutatott be a kis moduláris reaktorok európai fejlesztésére. Ezek az új típusú berendezések olcsóbbak, gyorsabban telepíthetők és biztonságosabbak a hagyományos atomerőműveknél. Ráadásul képesek folyamatos, stabil áramtermeléssel kiegészíteni az időjárásfüggő megújulókat. A cél egy európai értéklánc kiépítése és az első reaktorok üzembe helyezése a 2030-as évek elején.

A globális technológiai versenyben jelenleg az amerikai vállalatok járnak az élen. A hazai energiapolitika is velük fűzte szorosabbra a kapcsolatait. A magyar kormány és az állami tulajdonú MVM az elmúlt időszakban több megállapodást is kötött amerikai szereplőkkel. A partnerek között megtalálható a Holtec, a GE Vernova és a Westinghouse is, akikkel az SMR-technológia hazai alkalmazásának lehetőségeit vizsgálják. Az Egyesült Államok kulcsfontosságú regionális partnerként tekint Magyarországra. A magas szintű egyeztetések akár tíz ilyen reaktor jövőbeli megépítését is előrevetítik. Ezzel párhuzamosan a meglévő paksi blokkok üzemidő-hosszabbításánál is felmerült az amerikai technológia és az alternatív nukleáris üzemanyag alkalmazása.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kis moduláris reaktorok hazai telepítése azért is egyre hangsúlyosabb, mert az orosz Roszatom által kivitelezett Paks II. atomerőmű megépülése jelentős csúszásban van. A projekt átadása még a 2030-as évek közepére is bizonytalannak tűnik. A választásokat megnyerő Tisza Párt programja ráadásul a beruházás teljes körű felülvizsgálatát ígéri. Így az SMR-technológiáról szóló, egyre szaporodó amerikai megállapodások akár az orosz projektből való kihátrálás előjelei is lehetnek. Egy új, diverzifikált hazai energiastratégia tartósan képes lehet biztosítani az ország alaperőművi áramellátását. Ezt a kiaknázatlan szél- és geotermikus energia, valamint a modern SMR-reaktorok integrálásával lehetne elérni, miközben érdemben csökkenne a jelenlegi orosz energiafüggőség.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #európai bizottság #gazdaság #paks #oroszország #megújuló energia #atomerőmű #atomenergia #ursula von der leyen #paksi atomerőmű #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:05
16:47
16:30
16:21
16:10
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
2026. április 19.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
