Félelmetes ütemben drágul ez a mindennapi orvosi termék: a háború miatt hamarosan óriási hiány is kialakulhat belőle

Az iráni háború miatt a gumikesztyűk alapanyagárai az egekbe szöktek, ezért a gyártók akár 40-50 százalékkal is emelték az áraikat. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a konfliktus elhúzódása esetén május végére kesztyűhiány alakulhat ki az egészségügyben - számolt be a Reuters.

A szintetikus gumikesztyűk átlagára mintegy 40 százalékkal emelkedett az utóbbi időben. Egy ezer darabot tartalmazó doboz ára így már elérte a 29 dollárt – közölte Ong Csun-szung, a CIMB Securities részvényelemzője. Az áremelkedés hátterében a Hormuzi-szoros lezárása áll. Ezen a tengeri útvonalon halad át ugyanis a globális olaj- és gázszállítmányok ötöde. A lezárás miatt történelmi csúcsra ugrott a nafta ára is. A kőolaj-finomítás melléktermékeként keletkező nafta pedig a műanyag- és petrolkémiai ipar egyik legfontosabb alapanyaga. Ebből készül többek között a kesztyűgyártáshoz használt nitril latex is.

A globális termelés közel felét adó malajziai kesztyűgyártók jelezték, hogy további áremelésekre készülnek. A világ legnagyobb gyártója, a Top Glove közölte, hogy az alapanyagköltségek mintegy 50 százalékos növekedését tervezi beépíteni az áraiba. Kuan Mun-long, a Hartalega Holdings vezérigazgatója szintén megerősítette, hogy a megnövekedett költségek miatt árat emeltek. Egyúttal aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az egész globális kesztyűellátás veszélybe kerülhet.

A helyzet az egészségügyi szektort is aggodalommal tölti el. "Minden kórházi beavatkozáshoz kesztyűt kell viselni. Ha hiány lép fel, az egyes egészségügyi szolgáltatások nyújtása nehézségekbe ütközhet" – figyelmeztetett dr. Kuldzsit Szingh, a Malajziai Magánkórházak Szövetségének elnöke. Hozzátette ugyanakkor, hogy a beszállítók egyelőre zavartalanul teljesítik a megrendeléseket.

Némi mozgásteret biztosít, hogy a világjárvány tanulságaiból okulva a kórházak és a gyártók egyaránt több hónapra elegendő készletet halmoztak fel. Bár az Egyesült Államok és Irán jelenleg tűzszünetet kötöttek, az elemzők aggódnak, mivel szerintük még egy közeli békemegállapodás esetén is hónapokig elhúzódhatnak az ellátási zavarok és a költségoldali inflációs nyomás.

A malajziai kesztyűgyártók részvényárfolyamai márciusban látványosan megugrottak. A Top Glove és a Hartalega papírjai március 24. és április 10. között mintegy 40, illetve 50 százalékot drágultak. Az RHB befektetési bank elemzői szerint azonban ez a tőzsdei rali nem fenntartható. A háttérben ugyanis költségoldali infláció áll, nem pedig a kereslet növekedése. Az áremelések csupán a haszonkulcsok megőrzését szolgálják, nem pedig azok bővítését. Amint ezt a piac is felismeri, az árfolyam-emelkedés várhatóan kifullad.