arany naplemente a nyersolaj-finomítóban csővezetékrendszerrel
Világ

Elképesztő döntés született az olajszankciókról: komoly felmentést kapott a régió, de már ketyeg az ultimátum

Pénzcentrum/MTI
2026. április 19. 08:57

Az amerikai kormány június 16-ig meghosszabbította azt az engedélyt, amelynek alapján a horvát Janaf vállalat továbbra is szállíthat nyersolajat az Adria-kőolajvezetéken keresztül az amerikai szankciók hatálya alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak (NIS).

A korábbi engedély április 17-én járt volna le, így a washingtoni döntés átmenetileg biztosítja Szerbia folyamatos ellátását. Az ország nyersolajimportjának jelentős része tengeri úton érkezik a horvátországi Krk szigetére, ahonnan a Janaf vezetékrendszerén továbbítják a pancsovai finomítóba.

Ezt a finomítót az ország legnagyobb üzemanyag-ellátója, a NIS üzemelteti. A vállalat azért esik az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók hatálya alá, mert a Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint ötvenszázalékos tulajdonhányaddal rendelkezik benne. A szerb állam mintegy harminc százalékot birtokol, a fennmaradó rész pedig a kisrészvényesek és a munkavállalók kezében van.

Az amerikai hatóságok már korábban előírták a többségi orosz részesedés eladását. Ennek megoldására a Mol januárban kötelező érvényű megállapodást kötött az orosz részvénycsomag megvásárlásáról. A tranzakcióban az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC is megjelenhet kisebbségi befektetőként.
