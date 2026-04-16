Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi

2026. április 16. 08:44

Miközben Oroszország átfogó rakétatámadást indított több ukrán nagyváros ellen, az ukrán drónok a dél-oroszországi Tuapsze kulcsfontosságú olajfinomítóját találták el. A lakóövezeteket is érintő éjszakai harcok mindkét oldalon civil életeket követeltek - tudósított a Kyiv Independent.

A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korábbi támadások miatt már többször ideiglenes leállásra kényszerült üzem az éjszaka folyamán ismét dróntalálatot kapott.

Bár a régió kormányzója hivatalosan csak egy kikötői létesítményre hulló dróntörmelékről számolt be, a csapás a város lakóépületeit is elérte. A támadásban két gyermek életét vesztette, és két felnőtt megsebesült. A helyi oktatási intézményeket a mai napra bezárták.

Ezzel egy időben az orosz erők nagyszabású rakéta- és dróncsapásokat hajtottak végre Ukrajna-szerte. A fővárosban, Kijevben legalább öt ember, köztük egy gyermek meghalt. További huszonegy fő megsebesült, az áldozatok között mentősök és rendőrök is vannak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Dnyipróban lakónegyedek borultak lángba a héten már második alkalommal végrehajtott rakétacsapás nyomán. A támadás két civil életét követelte, és huszonhét embert sebesített meg. Odesszában egy nappal végrehajtott dróntámadás, valamint éjszakai ballisztikus rakéták okoztak károkat. A kikötővárosban jelenleg egy halottról és hat sérültről tudni.

A fokozódó orosz légicsapások közepette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy kritikus szint alá csökkent az ország légvédelmi készlete. Különösen az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták hiánya jelent súlyos problémát.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
2026. április 15.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
2026. április 15.
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
1
3 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
6 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
3
1 hete
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
4
19 órája
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
5
2 hete
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 06:29
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 05:32
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
Agrárszektor  |  2026. április 16. 08:13
Ami vasárnap lesz Magyarországon, az mindenkit érinthet itthon