Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi

Miközben Oroszország átfogó rakétatámadást indított több ukrán nagyváros ellen, az ukrán drónok a dél-oroszországi Tuapsze kulcsfontosságú olajfinomítóját találták el. A lakóövezeteket is érintő éjszakai harcok mindkét oldalon civil életeket követeltek - tudósított a Kyiv Independent.

A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.

A korábbi támadások miatt már többször ideiglenes leállásra kényszerült üzem az éjszaka folyamán ismét dróntalálatot kapott.

Bár a régió kormányzója hivatalosan csak egy kikötői létesítményre hulló dróntörmelékről számolt be, a csapás a város lakóépületeit is elérte. A támadásban két gyermek életét vesztette, és két felnőtt megsebesült. A helyi oktatási intézményeket a mai napra bezárták.

Ezzel egy időben az orosz erők nagyszabású rakéta- és dróncsapásokat hajtottak végre Ukrajna-szerte. A fővárosban, Kijevben legalább öt ember, köztük egy gyermek meghalt. További huszonegy fő megsebesült, az áldozatok között mentősök és rendőrök is vannak.

Dnyipróban lakónegyedek borultak lángba a héten már második alkalommal végrehajtott rakétacsapás nyomán. A támadás két civil életét követelte, és huszonhét embert sebesített meg. Odesszában egy nappal végrehajtott dróntámadás, valamint éjszakai ballisztikus rakéták okoztak károkat. A kikötővárosban jelenleg egy halottról és hat sérültről tudni.

A fokozódó orosz légicsapások közepette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy kritikus szint alá csökkent az ország légvédelmi készlete. Különösen az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták hiánya jelent súlyos problémát.