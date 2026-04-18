1000 svájci frankos bankjegyek teljes kerete háttérként
Gazdaság

Fű alatt újra csúcsra jár a devizahitelezés Magyarországon: ezzel nem dicsekedett el senki 2026-ban

Pénzcentrum
2026. április 18. 10:28

A magyar állam a költségvetés finanszírozásában egyre nagyobb mértékben támaszkodik devizaforrásokra. Bár az államadósság-kezelő ezt optimális és olcsó megoldásként állítja be, a múltbeli tapasztalatok mást mutatnak. A forint hosszú távú leértékelődése miatt a devizaadósság valójában drágább, emellett komoly gazdasági kockázatot is jelent. Ez a jelenség nem egy tudatos stratégiai választás eredménye. Sokkal inkább a laza költségvetési politika és az elmaradó uniós források kényszerű következménye, amelynek árát végső soron a lakosság fizeti meg - írta meg a Portfolio.

A 2013 és 2019 közötti időszakban az ország devizaadóssága sikeresen leépült. Ez a kedvező külső gazdasági környezetnek, az uniós forrásoknak és a hazai gazdaságirányításnak volt köszönhető. Ebben az időszakban a devizakockázatnak leginkább kitett szektorokban megszűnt ez a típusú teher. Az államadósság bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya 65 százalékra csökkent, a devizaadósság aránya pedig történelmi mélypontra esett. A koronavírus-járvány okozta 2020-as gazdasági sokk óta azonban megfordult ez a trend. Az állam megnövekedett finanszírozási igényét azóta egyre kevésbé lehet kizárólag hazai forrásokból fedezni.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) érvelése szerint a központi költségvetés adósságán belül a 30 százalékos devizaarány optimálisnak tekinthető. Ezt azzal indokolják, hogy ezek a hitelek a forintforrásoknál alacsonyabb kamatozásúak, és hosszú távra is nagy összegben elérhetők. Ha azonban a teljes államháztartást vizsgáljuk – beleértve például az Eximbankot is –, a devizaadósság aránya már most eléri a 32-34 százalékot. Ez az érték meghaladja a hivatalosan ideálisnak tartott szintet. Bár a jelenlegi magas hazai kamatkörnyezet átmenetileg erősíti a forintot, az állam finanszírozási igényét nem csökkenti. Sőt, a korábbi évtizedekhez hasonlóan ez a helyzet kifejezetten ösztönzi a további devizaforrások bevonását.

Kapcsolódó cikkeink:

A nemzetközi tapasztalatok alapján a külföldi befektetők kezében lévő devizaadósság jelenti a legnagyobb makrofinanszírozási kockázatot. Számos esetben éppen ez tekinthető az államcsőd egyik legbiztosabb előrejelzőjének is. A devizában történő eladósodás fő problémája az árfolyamkockázat. A múltbeli adatok elemzése bizonyítja, hogy egy tízéves időtávot vizsgálva a forint leértékelődése átlagosan évi 2 százalékkal drágította meg a devizahiteleket, de rosszabb esetben ez a teher akár 3-4 százalék is lehetett. Ez az utólagos költségnövekedés teljesen felemészti a kibocsátáskor remélt kamatelőnyt. A helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2004 és 2010 közötti lakossági devizahitelezésre. Akkor a kezdetben olcsónak tűnő konstrukciók hosszú távon súlyos gazdasági és társadalmi károkat okoztak.

A devizaadósság növekedése valójában egy tartós makrogazdasági probléma tünete. A fegyelmezetlen fiskális politika, a szigorú monetáris irányvonal, valamint az európai uniós források elmaradása együttesen kényszerítik az államot erre a finanszírozási útra. Tízéves vagy annál hosszabb távlatban az árfolyammozgásokat szinte lehetetlen előre jelezni. Éppen ezért a külső devizahitelfelvételt biztonságosként beállítani, vagy annak optimális szintjéről beszélni kifejezetten megalapozatlan álláspont.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Állami szinten devizában eladósodni kizárólag egyetlen esetben lenne racionális döntés. Ehhez az kellene, hogy a kormánynak reális és elkötelezett szándéka legyen az euróövezethez való csatlakozásra, és ezzel párhuzamosan egy hiteles tervvel rendelkezzen az államadósság csökkentésére. Mivel az eddigi gazdaságpolitikai irányvonal ezt a forgatókönyvet kizárta, az egyre növekvő devizakitettség továbbra is érdemi és költséges kockázatot jelent az ország számára.
Címlapkép: Getty Images
#devizahitel #államadósság #deviza #költségvetés #gazdaság #uniós támogatás #államháztartás #forint árfolyam

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 17. 22:58
Gönczi Gábor és Marsi Anikó azt ígéri, visszatérnek a TV2 képernyőjére
Megszólaltak a Fidesszel összefonódott tévés műsorvezetők, akik most határozatlan ideig nem lesznek...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 18.
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
2026. április 18.
Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét
2026. április 17.
Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
2 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
3
5 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
4 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
5
4 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 18. 10:03
Kiszivárgott a legendás Daubner cukrászda gouda-sajtos pogácsa receptje: így készül lépésről-lépésre
Pénzcentrum  |  2026. április 18. 09:03
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj
Agrárszektor  |  2026. április 18. 09:36
Itt a csavar: a Tisza-kormány döntheti el, mi lesz az árrésstop sorsa