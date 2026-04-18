Választás 2026: újabb helyen fordított a Tisza, szombaton még több meglepetés jöhet

Újabb helyen fordított a Tisza. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették. Teljes feldolgozottságnál a Tisza Párt jelöltje, Barna-Szabó Tímea került ki győztesen a Fidesz–KDNP-s Simon Miklóssal szemben, 1118 szavazatos különbséggel.

Az aktuális állás szerint a Tisza Párt 140 mandátummal rendelkezik, a Fidesz–KDNP 53-mal, míg a Mi Hazánk 6 képviselői helyet szerzett.

Korábban, pénteken már két tolnai körzetben is fordulat történt: a 2-es számú egyéni választókerületben a tiszás Szijjártó Gábor győzte le a fideszes Csibi Krisztinát, a 3-as körzetben pedig Cseh Tamás (Tisza Párt) nyert Süli Jánossal (Fidesz–KDNP) szemben.

Még akad olyan választókerület, ahol megfordulhat az eddigi eredmény. Legkésőbb szombaton állapítják meg a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, vagyis azt, hogy abban a választókerületben ki nyerte a mandátumot.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA