Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Budapest, 2026. április 14.Az országgyûlési választás eddig beérkezett külképviseleti urnáit, azok sértetlenségét ellenõrzik a Nemzeti Választási Bizottság tagjai a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Hengermalom úti székházában 2026. ápr
Gazdaság

Választás 2026: újabb helyen fordított a Tisza, szombaton még több meglepetés jöhet

Pénzcentrum
2026. április 18. 06:29

Újabb helyen fordított a Tisza. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették. Teljes feldolgozottságnál a Tisza Párt jelöltje, Barna-Szabó Tímea került ki győztesen a Fidesz–KDNP-s Simon Miklóssal szemben, 1118 szavazatos különbséggel.

Az aktuális állás szerint a Tisza Párt 140 mandátummal rendelkezik, a Fidesz–KDNP 53-mal, míg a Mi Hazánk 6 képviselői helyet szerzett.

Kapcsolódó cikkeink:

Korábban, pénteken már két tolnai körzetben is fordulat történt: a 2-es számú egyéni választókerületben a tiszás Szijjártó Gábor győzte le a fideszes Csibi Krisztinát, a 3-as körzetben pedig Cseh Tamás (Tisza Párt) nyert Süli Jánossal (Fidesz–KDNP) szemben.

Még akad olyan választókerület, ahol megfordulhat az eddigi eredmény. Legkésőbb szombaton állapítják meg a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, vagyis azt, hogy abban a választókerületben ki nyerte a mandátumot.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:29
05:57
21:03
20:46
20:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 17. 22:58
Gönczi Gábor és Marsi Anikó azt ígéri, visszatérnek a TV2 képernyőjére
Megszólaltak a Fidesszel összefonódott tévés műsorvezetők, akik most határozatlan ideig nem lesznek...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 17.
Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar
2026. április 17.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2026. április 17.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok
1
4 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
2 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
3
5 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
1 hete
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
5
3 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 18. 05:57
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 20:15
Teljesen átalakul a Netflix! Így fog kinézni hamarosan a magyarok egyik kedvenc streaming-platformja
Agrárszektor  |  2026. április 18. 05:59
Ezt a traktort veszik most a magyarok: itt a lista a legnépszerűbb márkákról