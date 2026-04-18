Hol fordíthat még a Tisza szombaton? Három kerületben rezeg a léc: régi motoros búcsúzhat a parlamenttől

A külképviseleti és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozásával a Tisza Párt már három újabb választókerületet megfordított. Így jelenleg 140 parlamenti mandátummal számolhat. További három körzetben még szoros a küzdelem, ezért a párt akár 143 képviselőt is küldhet a májusban alakuló Országgyűlésbe.

A voksok összesítése jelenleg is zajlik a külképviseleti és átjelentkező voksok számolásával. A folyamat várhatóan szombaton zárul le. Az újonnan beérkező szavazatoknak köszönhetően a Tisza már átvette a vezetést a paksi, a dombóvári és a nyírbátori központú választókerületekben.

Hol nyerhet még a Tisza szombaton?

Jelenleg három olyan körzet maradt, ahol még a Fidesz áll az élen. A végeredmény azonban könnyen megfordulhat. Hajdú-Bihar vármegye 4-es választókerületében a fideszes Vitányi Iván alig több mint 1200 szavazattal előzi meg a tiszás Kovács Petra Juditot.

Vas vármegye 2-es számú körzetében a kormánypárti Ágh Péter 1269 vokssal vezet Strompová Viktória előtt. A harmadik billegő helyszín a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3-as, csornai körzet. Itt a kormánypárti Gyopáros Alpár előnye 1456 szavazat a Tisza jelöltjével, Bóna Szabolccsal szemben.

A külföldről és az átjelentkezőktől érkező szavazatok jelentős részét a Tisza kapja. Ezekben a billegő körzetekben azonban a szavazatkülönbség jóval nagyobb, mint a már sikeresen megfordított helyeken. Éppen ezért az eredmény megfordulása egyelőre nem vehető biztosra. A friss és végleges adatokat a Nemzeti Választási Iroda közli majd.

