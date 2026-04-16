Hatalmas bejelentést tett Magyar Péter a benzinárakról: ez most minden magyar autóst érint

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter közlése szerint az új kormány megalakulása után is fennmaradhat a kedvezményes üzemanyagár, miután a politikus a MOL vezetésével folytatott tárgyalást Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy egyeztetett a vállalat által az MCC-nek fizetendő osztalékról, valamint felszólította a kormányt az üzemanyagokat terhelő jövedékiadó-csökkentés meghosszabbítására.

Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kapitány Istvánnal és Kármán Andrással együtt tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal, valamint a MOL felső vezetésével. A Tisza Párt elnöke közlése szerint az egyeztetés egyik legfontosabb témája Magyarország üzemanyagellátása volt, amelyről a vállalat vezetése azt jelezte, hogy a jelenlegi turbulens világpiaci környezet ellenére továbbra is biztosított az ország zavartalan ellátása.

A politikus azt írta, megállapodás született arról, hogy a „védett ár” mind a benzin, mind a gázolaj esetében fennmarad az új kormány hivatalba lépését követően is, és ennek fenntartása állítása szerint nem jelent majd többletterhet a magyar költségvetés számára.

Magyar Péter emellett felszólította Orbán Viktort arra, hogy a jelenleg érvényben lévő, április 30-án lejáró jövedékiadó-csökkentést hosszabbítsa meg a leköszönő kabinet legalább május 30-ig.

A Tisza Párt vezetője arról is beszámolt, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a MOL által az MCC részére tervezett 25 milliárd forintos osztalékkifizetés ügyéről. Bejegyzése szerint ismertette a vállalat vezetőjével a Tisza-kormány terveit a kérdésben, ugyanakkor hozzátette, hogy a MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár majd el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Magyar Péter közlése szerint a MOL vezetése egyúttal harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a társaság igazgatóságának.

