2026. április 16. csütörtök Csongor
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 15.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó párt
Gazdaság

Hatalmas bejelentést tett Magyar Péter a benzinárakról: ez most minden magyar autóst érint

Pénzcentrum
2026. április 16. 21:40

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter közlése szerint az új kormány megalakulása után is fennmaradhat a kedvezményes üzemanyagár, miután a politikus a MOL vezetésével folytatott tárgyalást Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy egyeztetett a vállalat által az MCC-nek fizetendő osztalékról, valamint felszólította a kormányt az üzemanyagokat terhelő jövedékiadó-csökkentés meghosszabbítására.

Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kapitány Istvánnal és Kármán Andrással együtt tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal, valamint a MOL felső vezetésével. A Tisza Párt elnöke közlése szerint az egyeztetés egyik legfontosabb témája Magyarország üzemanyagellátása volt, amelyről a vállalat vezetése azt jelezte, hogy a jelenlegi turbulens világpiaci környezet ellenére továbbra is biztosított az ország zavartalan ellátása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A politikus azt írta, megállapodás született arról, hogy a „védett ár” mind a benzin, mind a gázolaj esetében fennmarad az új kormány hivatalba lépését követően is, és ennek fenntartása állítása szerint nem jelent majd többletterhet a magyar költségvetés számára.

Magyar Péter emellett felszólította Orbán Viktort arra, hogy a jelenleg érvényben lévő, április 30-án lejáró jövedékiadó-csökkentést hosszabbítsa meg a leköszönő kabinet legalább május 30-ig.

Nagy fordulat jöhet a magyar gazdaságban, a Tisza már az euró bevezetését tervezi
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagy fordulat jöhet a magyar gazdaságban, a Tisza már az euró bevezetését tervezi
A Tisza Párt 2030-ig megteremtené az euró bevezetésének feltételeit Magyarországon, és kedvező esetben akár ennél korábban is sor kerülhetne a közös európai valuta átvételére.

A Tisza Párt vezetője arról is beszámolt, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a MOL által az MCC részére tervezett 25 milliárd forintos osztalékkifizetés ügyéről. Bejegyzése szerint ismertette a vállalat vezetőjével a Tisza-kormány terveit a kérdésben, ugyanakkor hozzátette, hogy a MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár majd el.

Magyar Péter közlése szerint a MOL vezetése egyúttal harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a társaság igazgatóságának.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#kormány #benzin #üzemanyag #mol #gázolaj #gazdaság #jövedéki adó #osztalék #orbán viktor #üzemanyagár #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:40
21:27
20:46
20:28
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 16. 16:43
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 16. 18:14
Vujity Tvrtko üzent a TV2-nek: hagyjátok abba a Naplót!
A tévés szerint a TV2 folyamatosan meggyalázza a régi, még korrekt Napló örökségét, ezért abba kelle...
Bankmonitor  |  2026. április 16. 17:08
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, n...
Holdblog  |  2026. április 16. 09:13
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
2026. április 16.
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
3 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
3
6 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
4
6 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
2 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszer használatos kártyaszám
interneten használatos bankkártyás fizetési megoldás, amely az első használat után lejár, így nem lehet visszaélni vele.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 21:27
A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 20:46
Nagy fordulat jöhet a magyar gazdaságban, a Tisza már az euró bevezetését tervezi
Agrárszektor  |  2026. április 16. 20:29
Súlyos tévhit kering a kullancsokról: nem úgy van, ahogy sokan hiszik