A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
Elképesztő fordulat a választási kudarc után: fontos találkozót mondott le Orbán Viktor
A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.
A leköszönő magyar miniszterelnök eredetileg részt vett volna az Európai Tanács április 23–24-i informális ülésén. A találkozón az uniós vezetők a közel-keleti válsághelyzetet, valamint az EU következő többéves pénzügyi keretét tárgyalják. Orbán azonban a vasárnapi országgyűlési választáson elszenvedett súlyos veresége után úgy döntött, hogy távol marad az eseménytől. A választási kudarc egyben 16 évnyi kormányzásának is véget vetett - írta meg a Politico.
Orbán ügyvezető miniszterelnökként irányítja az országot, amíg riválisa, Magyar Péter májusban kormányt nem alakít. A Tanács szabályai értelmében a ciprusi ülésen egy másik tagállami vezetőnek kell képviselnie Magyarországot. Ezt a feladatot várhatóan szövetségese, Robert Fico szlovák miniszterelnök látja majd el.
Orbán éveken át az Európai Tanács egyik legmegosztóbb szereplője volt. Rendszeresen élt vétójogával az Oroszország elleni szankciók és az Ukrajnának szánt uniós támogatások blokkolása érdekében. A múlt havi csúcstalálkozón António Costa, az Európai Tanács elnöke a magyar kormányfő magatartását zsarolásnak és "teljességgel elfogadhatatlannak" nevezte.
A magyar kormány nem reagált a lap megkeresésére.
címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
-
