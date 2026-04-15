Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén az országgyűlési választást követően a Bálna Honvédelmi Közp
Gazdaság

Elképesztő fordulat a választási kudarc után: fontos találkozót mondott le Orbán Viktor

Pénzcentrum
2026. április 15. 16:37

A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.

A leköszönő magyar miniszterelnök eredetileg részt vett volna az Európai Tanács április 23–24-i informális ülésén. A találkozón az uniós vezetők a közel-keleti válsághelyzetet, valamint az EU következő többéves pénzügyi keretét tárgyalják. Orbán azonban a vasárnapi országgyűlési választáson elszenvedett súlyos veresége után úgy döntött, hogy távol marad az eseménytől. A választási kudarc egyben 16 évnyi kormányzásának is véget vetett - írta meg a Politico.

Orbán ügyvezető miniszterelnökként irányítja az országot, amíg riválisa, Magyar Péter májusban kormányt nem alakít. A Tanács szabályai értelmében a ciprusi ülésen egy másik tagállami vezetőnek kell képviselnie Magyarországot. Ezt a feladatot várhatóan szövetségese, Robert Fico szlovák miniszterelnök látja majd el.

Orbán éveken át az Európai Tanács egyik legmegosztóbb szereplője volt. Rendszeresen élt vétójogával az Oroszország elleni szankciók és az Ukrajnának szánt uniós támogatások blokkolása érdekében. A múlt havi csúcstalálkozón António Costa, az Európai Tanács elnöke a magyar kormányfő magatartását zsarolásnak és "teljességgel elfogadhatatlannak" nevezte.

A magyar kormány nem reagált a lap megkeresésére.

címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
#magyarország #európai unió #országgyűlési választások #gazdaság #eu #orbán viktor #választás #politika #külpolitika #csúcstalálkozó #magyar péter

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 15. 15:58
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 15. 15:58
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz k...
MEDIA1  |  2026. április 15. 14:57
Távozik Panyi Szabolcs a Direkt36-tól - itt az indoklás
Az Orbán-kormány orosz befolyásoltságáról cikkező és nemrég a NER revolvertüze alá került tényfeltár...
Holdblog  |  2026. április 15. 10:22
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
2026. április 15.
Rengeteg magyar háztulaj sétál önként a csapdába: milliókat bukhatnak haláleset, válás után egyetlen mulasztás miatt
2026. április 15.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
1
2 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
5 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
3
2 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
5 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 16:04
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 14:31
Milyen változásokat hozhat a TISZA nyugdíjprogram? Ezekkel kihívásokkal szembesülhet az új kormány: itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2026. április 15. 17:24
Beütött a cukorválság: menthető még ez a szörnyű helyzet?