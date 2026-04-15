Több mint 9%-kal nőhet a részvényenkénti osztalék, a befektetők már a közgyűlés döntésére várnak április végén.
Óriási a tét: elveszhetnek az EU-milliárdok, ha nem jön gyors megállapodás
A Válasz Online értesülései szerint a Tisza Párt szakértői már másfél éve dolgoznak azon, hogyan lehetne újra hozzáférni a befagyasztott uniós forrásokhoz. A lap úgy tudja, hogy a háttérmunka mostanra ott tart, hogy csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre tárgyalni a Tisza Párt szakembereivel. A tárgyalások tétje jelentős, mivel több milliárd eurónyi támogatás sorsa rövid időn belül eldőlhet. A folyamatot az is sürgeti, hogy egyes források lehívására már csak korlátozott idő áll rendelkezésre.
A Válasz Online cikke szerint a Tisza Párt szakértői már mintegy másfél éve dolgoznak háttérben azon, milyen feltételekkel és milyen ütemezéssel lehetne hazahozni az elakadt uniós forrásokat. Az értesülések szerint a folyamat mostanra eljutott oda, hogy magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre egyeztetni a párt szakembereivel.
A lap információi alapján ugyanaz a tárgyalócsapat érkezik, amely korábban már próbált megállapodásra jutni Bóka János EU-ügyi miniszterrel, sikertelenül. A mostani egyeztetések középpontjában az uniós helyreállítási és kohéziós forrásokhoz való hozzáférés újranyitása áll.
A háttérben húzódó vita lényege, hogy Magyarország az elmúlt években csak részben tudta teljesíteni az uniós pénzek lehívásához szükséges jogállamisági és korrupcióellenes feltételeket. Ennek következtében több milliárd eurónyi támogatás befagyasztásra került, különösen a helyreállítási alap (RRF) forrásai érintettek.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a források egy részét meghatározott határidőn belül kellene felhasználni, különben végleg elveszhetnek. A lap szerint ez különösen nagy nyomást helyez a következő hónapok tárgyalásaira, mivel az uniós keretek egy része már időkritikus.
A folyamat előkészítésében szerepet játszik egy, a Tisza Párt környezetében dolgozó szakértői csapat is, amely pénzügyi, jogi és diplomáciai szempontból is feltérképezte az uniós elvárásokat. A cél az, hogy egy olyan reformcsomag és ütemterv készüljön, amely elfogadható lehet az European Commission számára.
A cikk szerint a teljes feltételrendszer gyors teljesítése nem reális, ezért inkább kompromisszumos megoldások jöhetnek szóba. Ezek között szerepelhet például a már elindult beruházások utólagos uniós elszámolása, illetve a források rugalmasabb pénzügyi eszközökön keresztüli felhasználása is.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A nemzetközi egyeztetésekben kiemelt szerepet kap Ursula von der Leyen is, akivel a lap szerint a magyar politikai vezetés több alkalommal is egyeztetett. A tárgyalások célja, hogy politikai és technikai szinten is közeledjenek az álláspontok.
A Válasz Online elemzése szerint a még elérhető források nagyságrendje jelentős, ugyanakkor a teljes lehívás feltétele a hiányzó jogállamisági és intézményi reformok végrehajtása. Enélkül a kohéziós és helyreállítási alapok egy része továbbra is blokkolva maradhat.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy más uniós tagállamok példáját gyakran hozzák fel összehasonlításként, ám a cikk szerint a magyar eset jóval összetettebb feltételrendszert tartalmaz. Ennek megfelelően a gyors megoldás helyett inkább hosszabb, fokozatos egyeztetésekre lehet számítani Brüsszel és Budapest között.
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.