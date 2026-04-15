Nagy nap lesz a mai a Budapesti Értéktőzsdén: erre készülhetnek a befektetők a választások után 3 nappal

Enyhe emelkedéssel, iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az enyhe csökkenés után az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 568,52 pontos, 0,41 százalékos csökkenéssel, 138 891,07 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán az előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 830 forintnál húzódik fontos ellenállási szint, míg támasz 42 480 forintnál húzódik.

Az OTP-részvények ára kedden 750 forinttal, 1,68 százalékkal 44 000 forintra csökkent, forgalmuk 60,9 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 4430 forintnál látszik ellenállás, 4350 forintnál pedig támasz. Kedden az olajrészvény 20 forinttal, 0,46 százalékkal 4400 forintra erősödött, 6,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 13 010 forintos ellenállásnál akadt meg, erős támasz 12 640 forintnál látható. A gyógyszerrészvény jegyzése kedden 30 forinttal, 0,23 százalékkal 12 970 forintra gyengült, a részvények forgalma 6,8 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyama a 2378 forintos ellenállásról fordult le, fontos támasz 2268 forintnál húzódik. A távközlési papír árfolyama kedden 34 forinttal, 1,43 százalékkal 2350 forintra esett, forgalma 3,1 milliárd forint volt.