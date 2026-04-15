Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból.
Nagy nap lesz a mai a Budapesti Értéktőzsdén: erre készülhetnek a befektetők a választások után 3 nappal
Enyhe emelkedéssel, iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az enyhe csökkenés után az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 568,52 pontos, 0,41 százalékos csökkenéssel, 138 891,07 ponton zárt kedden.
Varga Zoltán az előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 830 forintnál húzódik fontos ellenállási szint, míg támasz 42 480 forintnál húzódik.
Az OTP-részvények ára kedden 750 forinttal, 1,68 százalékkal 44 000 forintra csökkent, forgalmuk 60,9 milliárd forintot tett ki.
A Mol grafikonján 4430 forintnál látszik ellenállás, 4350 forintnál pedig támasz. Kedden az olajrészvény 20 forinttal, 0,46 százalékkal 4400 forintra erősödött, 6,1 milliárd forintos forgalomban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Richter a 13 010 forintos ellenállásnál akadt meg, erős támasz 12 640 forintnál látható. A gyógyszerrészvény jegyzése kedden 30 forinttal, 0,23 százalékkal 12 970 forintra gyengült, a részvények forgalma 6,8 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom árfolyama a 2378 forintos ellenállásról fordult le, fontos támasz 2268 forintnál húzódik. A távközlési papír árfolyama kedden 34 forinttal, 1,43 százalékkal 2350 forintra esett, forgalma 3,1 milliárd forint volt.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.