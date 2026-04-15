Befektetési pénzügyi grafikon, tőzsdei üzleti és tőzsdei pénzügyi növekedési grafikon.Kereskedelmi analitika vonalas grafikonok és pénzügyi grafikon befektetési.Pénzügyi befektetési grafikonok.
Gazdaság

Nagy nap lesz a mai a Budapesti Értéktőzsdén: erre készülhetnek a befektetők a választások után 3 nappal

MTI
2026. április 15. 09:05

Enyhe emelkedéssel, iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az enyhe csökkenés után az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 568,52 pontos, 0,41 százalékos csökkenéssel, 138 891,07 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán az előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 830 forintnál húzódik fontos ellenállási szint, míg támasz 42 480 forintnál húzódik.

Az OTP-részvények ára kedden 750 forinttal, 1,68 százalékkal 44 000 forintra csökkent, forgalmuk 60,9 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 4430 forintnál látszik ellenállás, 4350 forintnál pedig támasz. Kedden az olajrészvény 20 forinttal, 0,46 százalékkal 4400 forintra erősödött, 6,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 13 010 forintos ellenállásnál akadt meg, erős támasz 12 640 forintnál látható. A gyógyszerrészvény jegyzése kedden 30 forinttal, 0,23 százalékkal 12 970 forintra gyengült, a részvények forgalma 6,8 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyama a 2378 forintos ellenállásról fordult le, fontos támasz 2268 forintnál húzódik. A távközlési papír árfolyama kedden 34 forinttal, 1,43 százalékkal 2350 forintra esett, forgalma 3,1 milliárd forint volt.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:32
09:20
09:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 14. 16:26
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket - a HOLD elemzői az új helyzetről  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 15. 07:58
Magyar Péter a Kossuth Rádióban megerősítette, felfüggesztik az MTVA hírszolgáltatását, amíg helyreállítják a szakmai feltételeket
A leendő miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, az MTVA műsoraiban reggel, délben és este is...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
Bankmonitor  |  2026. április 14. 17:03
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontb...
Holdblog  |  2026. április 14. 16:54
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A vála...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 07:45
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 06:06
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Agrárszektor  |  2026. április 15. 09:01
Kész, ennyi volt: végleg bezár a Balaton legendás borgazdasága