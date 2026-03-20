Elképesztő összeget öntenek a jövő csodaerőművébe: ez a technológia végleg megoldhatja a kontinens energiagondjait

Az Európai Bizottság új, 2026–2027-re szóló Euratom kutatási és képzési programja jelentős pénzügyi forrásokat különít el a nukleáris kutatás és innováció felgyorsítására. A több száz millió eurós költségvetésen belül kiemelt szerepet kap a fúziós energia fejlesztése, valamint az atomhasadás biztonságának növelése, összhangban az Európai Unió hosszú távú energiafüggetlenségi és klímavédelmi céljaival. A kezdeményezés emellett a nukleáris ipar versenyképességének erősítését és a szakember-utánpótlás biztosítását is célul tűzi ki.

Az Európai Bizottság hivatalosan is elfogadta a 2026–2027-es Euratom Kutatási és Képzési Program részletes munkatervét, amely fontos mérföldkő az uniós nukleáris technológiák fejlesztésében. A program szorosan kapcsolódik a Horizon Europe keretprogramhoz, azt kiegészítve, kifejezetten a nukleáris kutatás és innováció területére koncentrálva. A 330 millió eurós támogatási keret célja, hogy új lendületet adjon az európai nukleáris szektornak, hozzájárulva ezzel a kontinens jövőbeli energiafüggetlenségének megerősítéséhez.

A program egyik központi eleme a fúziós energia fejlesztése, amelyet hosszú távon az egyik legígéretesebb tiszta energiaforrásként tartanak számon, és amelynek területén az elmúlt időszakban egyre gyakrabban születnek tudományos és technológiai áttörések. Az Európai Unió stratégiai célja, hogy elsőként kapcsolhasson hálózatra egy kereskedelmi célú fúziós erőművet, ennek érdekében a 2026–2027-es időszakban 222 millió eurót fordítanak erre a területre.

A források felhasználása több irányban történik: új, európai szintű köz- és magánszféra közötti együttműködések kialakításával kívánják elősegíteni a piacképes fúziós technológiák fejlesztését és a szükséges ellátási láncok kiépítését; támogatják a fúziós technológiákkal foglalkozó startupokat az Európai Innovációs Tanács eszközein keresztül, gyorsítva a piacra lépésüket; továbbá hangsúlyt kap az alapkutatás és a szakemberképzés erősítése, valamint a kutatási infrastruktúrák közös használatának bővítése.

A program másik meghatározó területe az atomhasadás biztonságos és hatékony alkalmazásának fejlesztése, amelyre 108 millió eurót különítettek el. Ez a finanszírozás elsősorban a nukleáris biztonság és a fenntarthatóság javítását szolgálja, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió villamosenergia-igénye a várakozások szerint 2050-re akár meg is duplázódhat.

A kutatások kiterjednek a sugárvédelemre és az új nukleáris anyagok fejlesztésére is. Ennek keretében vizsgálják a jelenlegi atomerőművek hosszú távú, biztonságos működtetésének feltételeit, fejlesztik a kis moduláris reaktorokat és más korszerű reaktortechnológiákat, új típusú nukleáris üzemanyagokat kutatnak, valamint előmozdítják a radioaktív hulladék kezelésére és a sugárvédelemre vonatkozó innovatív megoldásokat.

A kezdeményezés nem csupán technológiai, hanem társadalmi és egészségügyi szempontból is jelentős. Kiemelt figyelmet fordítanak a nukleáris medicina fejlődésének támogatására, különös tekintettel az orvosi izotópok európai ellátásának biztonságára és önállóságára.

Emellett fontos cél a nukleáris területen dolgozó szakemberek utánpótlásának biztosítása, amelyet többek között a Marie Skłodowska-Curie Actions ösztöndíjprogramon keresztül támogatnak. A program több mint 230 kutatási infrastruktúrához biztosít hozzáférést, és elősegíti az atomenergetikai tapasztalattal rendelkező ukrán kutatók integrációját az európai kutatási térségbe.