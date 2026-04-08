Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Az Európai Unió zászlaja Európa térképe felett. Forrás: European Europe: Világ referencia atlasz
Gazdaság

Megállíthatatlannak tűnik a zuhanás a kontinensen: kiderült, minek köszönhető a hónapok óta tartó áresés

MTI
2026. április 8. 15:32

Februárban havi és éves összevetésben egyaránt csökkentek az ipari termelői árak az euróövezetben és az Európai Unióban. Az Eurostat friss adatai alapján a visszaesést elsősorban az energiaárak jelentős mérséklődése okozta.

A januári növekedést követően februárban a termelői árak az euróövezetben a várakozásoknak megfelelően 0,7 százalékkal, az EU egészében pedig 0,5 százalékkal csökkentek. A havi szintű mérséklődésben meghatározó szerepe volt az energiaszektornak. Az energiaárak az euróövezetben 2,4 százalékkal, az unióban pedig 1,8 százalékkal estek vissza. Ezt a hatást kiszűrve az ipari termelői árak mindkét régióban csupán minimálisan, 0,1 százalékkal nőttek.

Éves összehasonlításban immár sorozatban a hetedik hónapja folytatódott a csökkenő tendencia. Az euróövezetben 3 százalékos, az EU-ban pedig 2,7 százalékos ármérséklődést mértek. Ez a mérték meghaladja az előző havi csökkenés ütemét. A folyamatot éves szinten is az energiaárak jelentős esése határozta meg. Ezek az euróövezetben 11,7 százalékkal, a teljes unióban pedig 10,5 százalékkal zuhantak.

Az energiaárakat figyelmen kívül hagyva viszont enyhe drágulás mutatkozott. A termelői árak éves bázison az euróövezetben 1 százalékkal, az EU-ban pedig 0,9 százalékkal emelkedtek februárban. A hazai árakról itt írtunk ma reggel: 

Itt a friss inflációs adat: megint nőni kezdett a drágulás Magyarországon
Itt a friss inflációs adat: megint nőni kezdett a drágulás Magyarországon
1,8 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest. A legnagyobb drágulást a húskonzerv szenvedte el, de a szolgáltatások is komolyat drágultak.
#energia #árak #gazdaság #eurostat #eu #ipar #árcsökkenés #euroövezet #inflációs adat #energiaárak

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 7. 17:39
Ömlenek Magyarországra a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 8. 14:54
A Telexhez igazol Tamás Bence Gáspár
A Riszpekt Ház egykori műsorvezetője riportokat, dokumentumfilmeket és stúdióműsorokat is készít maj...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 8. 14:35
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdeme...
Bankmonitor  |  2026. április 8. 12:15
Lecserélnéd a régit, vagy az elsőt vennéd? Ezek a legolcsóbb autóhitelek 2026 tavaszán
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, hanem a használtautó-piac is felébred. Ez az az időszak,...
Holdblog  |  2026. április 8. 10:17
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 8.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
2026. április 8.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
2026. április 8.
Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
1
22 órája
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
2
2 hete
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
3
2 hete
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
4
1 hete
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
5
2 hete
Valóságos hidegzuhanyt kaptak a magyarok: hatalmas árat fogunk fizetni a brutális állami költekezésért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 8. 16:01
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
Pénzcentrum  |  2026. április 8. 14:30
Őrület! 1,7 milliót érhet egy ilyen LEGO-gyűjtemény: bármelyik magyar család szekrényében ott lapulhat
Agrárszektor  |  2026. április 8. 16:28
Durva, milyen halat találtak a Dunában: mindenki meglepődött