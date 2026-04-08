A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.
Megállíthatatlannak tűnik a zuhanás a kontinensen: kiderült, minek köszönhető a hónapok óta tartó áresés
Februárban havi és éves összevetésben egyaránt csökkentek az ipari termelői árak az euróövezetben és az Európai Unióban. Az Eurostat friss adatai alapján a visszaesést elsősorban az energiaárak jelentős mérséklődése okozta.
A januári növekedést követően februárban a termelői árak az euróövezetben a várakozásoknak megfelelően 0,7 százalékkal, az EU egészében pedig 0,5 százalékkal csökkentek. A havi szintű mérséklődésben meghatározó szerepe volt az energiaszektornak. Az energiaárak az euróövezetben 2,4 százalékkal, az unióban pedig 1,8 százalékkal estek vissza. Ezt a hatást kiszűrve az ipari termelői árak mindkét régióban csupán minimálisan, 0,1 százalékkal nőttek.
Éves összehasonlításban immár sorozatban a hetedik hónapja folytatódott a csökkenő tendencia. Az euróövezetben 3 százalékos, az EU-ban pedig 2,7 százalékos ármérséklődést mértek. Ez a mérték meghaladja az előző havi csökkenés ütemét. A folyamatot éves szinten is az energiaárak jelentős esése határozta meg. Ezek az euróövezetben 11,7 százalékkal, a teljes unióban pedig 10,5 százalékkal zuhantak.
Az energiaárakat figyelmen kívül hagyva viszont enyhe drágulás mutatkozott. A termelői árak éves bázison az euróövezetben 1 százalékkal, az EU-ban pedig 0,9 százalékkal emelkedtek februárban. A hazai árakról itt írtunk ma reggel:
-
-
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai