Megállíthatatlannak tűnik a zuhanás a kontinensen: kiderült, minek köszönhető a hónapok óta tartó áresés

Februárban havi és éves összevetésben egyaránt csökkentek az ipari termelői árak az euróövezetben és az Európai Unióban. Az Eurostat friss adatai alapján a visszaesést elsősorban az energiaárak jelentős mérséklődése okozta.

A januári növekedést követően februárban a termelői árak az euróövezetben a várakozásoknak megfelelően 0,7 százalékkal, az EU egészében pedig 0,5 százalékkal csökkentek. A havi szintű mérséklődésben meghatározó szerepe volt az energiaszektornak. Az energiaárak az euróövezetben 2,4 százalékkal, az unióban pedig 1,8 százalékkal estek vissza. Ezt a hatást kiszűrve az ipari termelői árak mindkét régióban csupán minimálisan, 0,1 százalékkal nőttek.

Éves összehasonlításban immár sorozatban a hetedik hónapja folytatódott a csökkenő tendencia. Az euróövezetben 3 százalékos, az EU-ban pedig 2,7 százalékos ármérséklődést mértek. Ez a mérték meghaladja az előző havi csökkenés ütemét. A folyamatot éves szinten is az energiaárak jelentős esése határozta meg. Ezek az euróövezetben 11,7 százalékkal, a teljes unióban pedig 10,5 százalékkal zuhantak.

Az energiaárakat figyelmen kívül hagyva viszont enyhe drágulás mutatkozott. A termelői árak éves bázison az euróövezetben 1 százalékkal, az EU-ban pedig 0,9 százalékkal emelkedtek februárban.